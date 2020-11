Citroën con Videocheck porta l'officina sullo smartphone

Di Rosario Scelsi domenica 15 novembre 2020

Citroën permette ai clienti di valutare in remoto le diagnosi e gli interventi da effettuare sulle vetture in assistenza.

Videocheck è la soluzione digitale messa in campo da Citroën per consentire ai clienti di monitorare e valutare in remoto gli interventi da eseguire in officina sulla propria auto. In pratica, attraverso un'applicazione, i centri assistenza del marchio inviano al proprietario dei veicolo un video dove si evidenziano le riparazioni o le sostituzioni da fare, in attesa della conferma da parte del fruitore del servizio.

Ciò migliora l'esperienza post-vendita del marchio Citroën, garantendo livelli elevati di trasparenza, fiducia e vicinanza, per un più alto grado di customer satisfaction, che può incrementare la fidelizzazione di chi acquista i suoi modelli. L'iniziativa della casa del "double chevron" aiuta ad ottimizzare anche il tempo, riducendo le trasferte in officina. Quest'ultimo aspetto diventa ancora più importante in un periodo, come quello attuale, dove l'emergenza Covid-19 ha reso problematici e poco prudenti gli spostamenti.

Citroën, con Videocheck, coglie le opportunità offerte dall'era digitale, implementando una nuova strategia per soddisfare le richieste dei clienti, anche in Italia, dove la soluzione (oggi disponibile in 30 nazioni) fa il suo sbarco. Le statistiche relative alle prime esperienze maturate nel mondo reale parlano del 94% di clienti soddisfatti e del 60% degli interventi addizionali da eseguire in officina confermato dai clienti.

L'innovativo servizio offerto dal costruttore francese aggiunge note positive al post vendita del marchio, rafforzando la fiducia verso la rete di assistenza. In un'epoca ad alto indice di digitalizzazione, Citroën sfrutta i device per rendere più fluido e semplice il rapporto con gli owner, giovandosi della facilità d'uso e della oggettiva utilità di Videocheck: una soluzione al passo coi tempi, che ottimizza la continuità nel servizio di assistenza.

Sempre sul fronte dell'attenzione al cliente, la casa automobilistica transalpina offre anche l'applicazione Citroën Advisor, per le recensioni online, e la possibilità di prenotare qualsiasi intervento e servizio tramite l'Appuntamento online. Da segnalare inoltre il Pick up & Delivery Service, che prevede l'opportunità di vedersi prelevare e riconsegnare l'auto a domicilio per gli interventi meccanici. Tutti i servizi sono disponibili presso i riparatori aderenti.