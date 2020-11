Nuova Skoda Octavia: al debutto numerose novità

Di Dario Montrone venerdì 13 novembre 2020

Tutte le ultime novità della Skoda Octavia, dal motore 1.5 E-Tec 'mild hybrid' da 150 CV di potenza al nuovo allestimento Ambition

La gamma italiana della nuova Skoda Octavia è stata ampliata con numerose novità, a partire dall'ulteriore versione a propulsione ibrida Mild Hybrid con il motore a benzina 1.5 E-Tec da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima abbinato esclusivamente al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Questa configurazione della berlina ceca è in vendita al prezzo base di 29.000 euro, mentre la variante Wagon costa 1.050 euro in più ed è disponibile anche nella declinazione Scout con lo stile SUV della carrozzeria. Inoltre, affianca la motorizzazione 1.0 E-Tec da 110 CV di potenza e la versione iV a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva.

Tra le altre novità della nuova Skoda Octavia figura anche il propulsore diesel 2.0 TDI Evo, proposto nelle declinazioni da 115 CV di potenza con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti e 150 CV di potenza con il cambio meccanico a sei rapporti.



Octavia RS da 245 CV

Per quanto riguarda la sportiva configurazione RS, debutta il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza al prezzo base di 36.350 euro ed affianca sia il propulsore a gasolio 2.0 TDI da 200 CV di potenza che la versione iV a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva.



Le caratteristiche dell'allestimento Ambition

Infine, per la nuova Skoda Octavia è stato introdotto il nuovo allestimento Ambition, in vendita da 23.900 euro e con la dotazione di serie completa di climatizzatore automatico bizona, display touch screen da 10,0 pollici, Skoda Care Connect, cerchi in lega da 16 pollici di diametro, sensori di parcheggio posteriori, autoradio digitale DAB+, frenata automatica Front Assistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, ACC per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza, rilevamento stanchezza del conducente, 7 airbag, gruppi ottici anteriori e posteriori a led e sistema di avviamento senza chiave.