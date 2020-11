Nissan: nelle concessionarie USA test drive sulla Toyota RAV4 per confronto con la nuova X-Trail

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 11 novembre 2020

Nissan a dicembre lancia un'audace iniziativa nelle concessionarie degli USA, facendo provare direttamente la Toyota RAV4 per avere un paragone con la nuova X-Trail/Rogue

Nissan negli Stati Uniti introduce una strategia di mercato atta a contrastare in prima persona una concorrente diretta. Infatti, nelle concessionarie di Nissan sarà possibile testare su strada la diretta rivale della nuova X-Trail (Rogue per gli USA), ovvero sia la Toyota RAV4. Una mossa che denota una certa sicurezza da parte di Nissan, che vuole conquistare i nuovi clienti facendo un confronto con una vettura concorrente e di sicuro valore. Quindi nei mesi di dicembre, assisteremo a una vera e propria battaglia nella concessionarie Nissan, ma questa strategia pagherà sicuramente? La Toyota RAV4 è un cliente scomodo per tutti e ha una reputazione ottima, quindi la sfida sarà stimolante.



Un testa a testa nelle concessionarie

In circa metà delle 1.074 concessionarie Nissan negli USA saranno disponibili i confronti con l'avversaria di sempre, la Toyota RAV4. Lo scopo, come detto, è di provare a cambiare i rapporti di forza, visto che nel Paese a Stelle e Strisce, il SUV Toyota batte Nissan X-Trail/Rogue in un rapporto di 2 a 1. ''Sappiamo che quando i consumatori guarderanno il nuovissimo Rogue fianco a fianco con il RAV4 rimarranno stupiti dalla nostra sicurezza standard, dalla tecnologia avanzata, dal design premium e, soprattutto, dall'eccezionale valore complessivo'', ha affermato Judy Wheeler, vicepresidente Nissan della divisione USA. A questo punto vedremo nei prossimi mesi se la strategia audace di Nissan porterà i suoi frutti e se il mercato darà ragione a Nissan invece che alla più venduta RAV4, cambiando la geografia delle preferite dagli americani.