Coronavirus: la nuova geografia delle aree a rischio in Italia

Di Rosario Scelsi martedì 10 novembre 2020

I dati poco confortanti sulla diffusione del Covid-19 in Italia e la valutazione degli scenari allargano la lista delle regioni inserite nell'area arancione e rossa.

I dati poco confortanti sulla diffusione del Covid-19 in Italia e la valutazione degli scenari, in chiave prospettica, allargano la lista delle regioni inserite nell'area arancione, dove da domani (mercoledì 11 novembre) si affiancheranno alla Sicilia e alla Puglia l'Abruzzo, la Basilicata, la Liguria e la Toscana.

La necessità di modificare la mappa dell'emergenza nazionale è emersa dopo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla base dei 21 indicatori analizzati insieme al Ministero della Salute. Già oggi, inoltre, la Campania potrebbe passare dalla zona gialla a quella rossa, che dipinge le regioni più problematiche dal punto di vista dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

In questa categoria rientra anche la provincia autonoma di Bolzano, che aveva già deciso di cambiare colore, scegliendo la strada delle restrizioni più forti, con un provvedimento del presidente della provincia. Ora la misura del lockdown più stretto, riferito a quella circoscrizione amministrativa, trova conferma nella nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza, che la colloca in area rossa, insieme a Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, con la probabile aggiunta della già citata Campania. Non si registra, al momento, nessun passaggio di regioni nelle categorie meno critiche: solo retrocessioni, niente promozioni, al massimo delle conferme.

Come tutti sappiamo, dal 6 novembre 2020, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della realtà geografica interessata. Sul fronte degli spostamenti, che sono un tema di grande interesse per i nostri lettori, queste le risposte alle domande più frequenti fornite dal Governo, aggiornate al 10 novembre 2020.

Zone Rosse

All'interno dell'area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Zone Arancioni

Nell'area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Zone Gialle

Nell'area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.