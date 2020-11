Aznom Palladium: tutte le caratteristiche della Hyper Limousine

Di Dario Montrone giovedì 5 novembre 2020

Svelata la nuova Aznom Palladium, inedita Hyper Limousine da quasi 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza, prodotta in soli 10 esemplari

Ecco la Aznom Palladium, la nuova Hyper Limousine dell'atelier di Marcello Meregalli, nota anche come All-Terrain Luxury Sedan. Disegnata dallo Studio Camal di Torino, è riconoscibile soprattutto per le imponenti dimensioni, quantificate in quasi 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza. Infatti, la vettura è lunga 596 cm, larga 209 cm e alta 197 cm, mentre il passo misura 367 cm e il volume del bagagliaio ammonta a 621 litri di capacità.

Sotto al cofano della nuova Aznom Palladium è alloggiato il motore a benzina 5.7 V8 biturbo da 710 CV di potenza e 950 Nm di coppia massima, elaborato dalla divisione Monza Garage. Abbinato al cambio automatico ad otto rapporti dotato di riduttore, consente di raggiungere la velocità massima di 210 km/h, accelerando da 0 a 100 in 4,5 secondi. Tra le specifiche caratteristiche tecniche, invece, figurano anche i dispositivi Electronic Water Pump della divisione Monzatech e Fuel Saver con il sistema di disattivazione dei cilindri. Inoltre, la Hyper Limousine italiana sarà disponibile anche con la tecnologia eTorque a propulsione ibrida 'mild hybrid', nonché con la trazione integrale inseribile in abbinamento al differenziale autobloccante elettronico. Infine, la carrozzeria prevede numerose componenti in alluminio, carbonio e materiali compositi per contenere la massa sui 2.650 kg.

Solo 10 esemplari personalizzati

La nuova Aznom Palladium sarà prodotta artigianalmente in soli dieci esemplari su misura, con gli interni totalmente in pelle Foglizzo, l'impianto audio Harman Kardon e il doppio tablet posteriore Microsoft Surface X Pro. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega di alluminio dal pieno da 22 pollici di diametro con gli pneumatici Advan Sport di Yokohama da 285/45 ZR22 di misura, più i freni a disco Brembo GT anteriori autoventilanti da 408x34 mm con le pinze a sei pistoncini e posteriori da 380x28 mm con le pinze a quattro pistoncini. Infine, la dotazione di serie è completa di ammortizzatori FRD con quattro modalità di assetto, sei airbag, Advance Brake Assist, Hill Descent Control, Adaptive Cruise Control, Blind Stop Monitoring, Park Assist, telecamere a 360°, set di valigie dedicate e ombrello a bordo firmato Francesco Maglia.