Volkswagen Golf R: ecco la nuova generazione della versione più sportiva

Di Dario Montrone mercoledì 4 novembre 2020

La nuova Volkswagen Golf R è mossa dal motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza, abbinato alla trazione integrale 4Motion

Ecco la nuova generazione della Volkswagen Golf R, la versione più sportiva della hatchback di Wolfsburg, equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima. Abbinato al cambio manuale a sei marce, oppure al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, il suddetto propulsore consente di raggiungere la velocità massima di 250 km/h, accelerando da 0 a 100 in 4,7 secondi. Inoltre, è previsto l'abbinamento alla trazione integrale 4Motion, dotata dei vari dispositivi VDM, XDS e DCC.

Esteticamente, la nuova Volkswagen Golf R è riconoscibile per la calandra specifica a led, i cerchi in lega dedicati da 19 pollici di diametro, le calotte degli specchietti retrovisori esterni nella finitura Matte Chrome, lo splitter anteriore, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore, le pinze dei freni di colore blu, gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido come il diffusore posteriore e il doppio terminale di scarico.

Le caratteristiche nel dettaglio

In arrivo sul mercato europeo nel corso del 2021, la nuova Volkswagen Golf R avrà la dotazione di serie completa di strumentazione digitale Virtual Digital Cockpit e sistema multimediale Discover Pro con il display touch screen da 10,0 pollici, nonché degli interni in pelle Nappa con gli elementi in carbon look, i dettagli di colore blu e il logo R sugli schienali dei sedili. La gamma cromatica, invece, comprenderà solo le colorazioni Lapiz Blue Metallic, Pure White e Deep Black Pearl Effect.