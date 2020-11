Lamborghini entra in pole position su TikTok

Di Rosario Scelsi martedì 3 novembre 2020

La casa del "toro" è la prima, fra quelle produttrici di supersportive di lusso, ad arrivare sulla nota piattaforma

Automobili Lamborghini guarda con grande interesse all'universo social, dove la sua presenza è rilevante. La casa di Sant'Agata Bolognese, che è leader in questo ambito fra i marchi del segmento supercar, fa ora il suo ingresso su TikTok, con il profilo ufficiale @lamborghiniofficial.

La popolare piattaforma cinese, amata da quelli della Generazione Z e dai Millennial, si caratterizza per la freschezza con cui consente la creazione e condivisione di video brevi da dispositivi mobili. Un canale, quindi, molto mirato, per entrare nel cuore dei giovanissimi.

Con l'obiettivo di intercettare il loro linguaggio espressivo, Automobili Lamborghini vuole raccontare la sua storia e i suoi modelli con una chiave insolita, divertente e di intrattenimento, per trasmettere le sue note specifiche con un racconto più "fun", senza tradire il suo posizionamento di mercato.

I riscontri sono esaltanti, perché il primo video pubblicato è riuscito ad ottenere, in un solo weekend, 3 milioni di visualizzazioni, con un tasso di engagement del 27%. Si rafforza così il posizionamento social di Automobili Lamborghini, casa molto attenta a questo tipo di comunicazione. Instagram rappresenta la piattaforma di maggior successo per il brand, passato in un solo anno da 23 a 28 milioni di followers.

Su Facebook, Automobili Lamborghini conta 12,9 milioni di fan, mentre su Youtube si è registrata una crescita da 1,1 milioni di appassionati ad 1,6 milioni. Anche qui si tratta di numeri di riferimento nello specifico comparto.