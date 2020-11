Hankook Winter i*cept evo2 e Winter i*cept evo2 SUV, gli pneumatici invernali ad alte prestazioni adatti anche per i SUV

Di Francesco Irace lunedì 2 novembre 2020

Già premiati con il Red Dot Design Award, gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo2 garantiscono ottime performance sui fondi a bassa aderenza per una guida sicura nella stagione invernale

Asciutto, neve, ghiaccio, acqua o fondo scivoloso. Qualsiasi sia il terreno da percorrere, la nuova generazione dello pneumatico invernale Ultra High Performance Winter i*cept evo2 di Hankook – brand specializzato nella realizzazione di pneumatici ad alte prestazioni per veicoli di fascia premium – offre sempre performance ai vertici della categoria. Per la prima volta sarà disponibile, oltre che per le berline di lusso e per le auto sportive, anche per i SUV (i*cept evo2 SUV), e grazie alla nuova mescola di silicio e al design del battistrada asimmetrico a doppia funzione, garantisce sicurezza ed efficacia in tutte le situazioni di guida.



Uno pneumatico da Red Dot Design Award

Prodotto presso lo stabilimento situato in Ungheria, il nuovo pneumatico è caratterizzato dallo schema già premiato con il Red Dot Design Award e va ad affiancarsi alla folta e variegata linea di pneumatici che il brand è in grado di offrire a tutti coloro che cercano un prodotto di fascia alta. Per realizzarlo è stata applicata una nuova nano-mescola di silicio ad alta dispersione resistente all'indurimento alle basse temperature che, insieme ad un profilo e ad un'impronta della gomma ottimizzati, assicura una migliore aderenza e scongiura fenomeni come l'aquaplaning.

Fango, neve e acqua il suo terreno ideale

Sui sentieri innevati o fangosi migliorano sia trazione e maneggevolezza che frenata, complici il battistrada asimmetrico e il design interno della gomma. Inoltre, le speciali lamelle 3D applicate su tutto il battistrada potenziano ulteriormente la stabilità di guida nelle condizioni invernali, minimizzando il movimento del tassello e l'abrasione. Allo stesso tempo le scanalature laterali a piccozza applicate alla parte interna del battistrada hanno un effetto graffiante sulle strade innevate, mentre le due larghe scanalature longitudinali della parte esterna del battistrada sono state progettate con un volume di vuoto aumentato del 30% rispetto ai prodotti esistenti, per ottenere un dislocamento efficiente di acqua e fango.



Dedicato a berline sportive e SUV

Parete laterale e sezione del tallone rinforzate, abbinate alla spalla dello pneumatico più larga e al design del blocco del cubo ottimizzato, producono una risposta di sterzata diretta e un miglioramento delle prestazioni di aderenza in curva e di maneggevolezza sull'asciutto. Il nuovo Winter i*cept evo2 è ora ordinabile nelle misure da 16 a 20 pollici, con larghezza del battistrada da 195 a 275 mm, dalla serie 35 alla 60, nei codici di velocità H, V e W, soprattutto nelle versioni di carico extra (XL). Mentre la versione "SUV" è disponibile nelle misure da 16 a 21 pollici, con larghezza del battistrada da 215 a 295 mm, dalla serie 35 alla 70, nei codici di velocità da T a V.