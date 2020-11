F1 2020, a Imola vince Hamilton e Mercedes conquista il titolo

Di Francesco Irace domenica 1 novembre 2020

Nel GP dell'Emilia Romagna il pilota inglese conquista la vittoria n.93 in carriera

Non è partito dalla prima posizione, ma alla fine ha tagliato il traguardo per primo. Lewis Hamilton ha conquistato un importante successo nel GP dell'Emilia Romagna, portando a casa la vittoria n.93 in carriera. Il pilota inglese ha preceduto il compagno di squadra Bottas, con Ricciardo che invece ha completato il podio piazzandosi al terzo posto.

Con questo successo, Hamilton ha permesso alla Mercedes di vincere il suo settimo titolo mondiale costruttori consecutivo. Gara conclusa invece nella ghiaia, causa un detrito, per Verstappen. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc è riuscito a portare a casa un quinto posto, mentre Vettel ha terminato la gara in tredicesima posizione. Il Mondiale di F1 si fermerà ora per due settimane. L'appuntamento per tutti gli appassionati è per il 15 novembre in Turchia.



F1 2020, Imola: ordine d'arrivo

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:28:32.430

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +5.783s

3 Daniel RICCIARDO Renault +14.320s

4 Daniil KVYAT AlphaTauri +15.141s

5 Charles LECLERC Ferrari +19.111s



F1 2020, classifica piloti

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 282

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 95

5 Charles Leclerc MON FERRARI 85