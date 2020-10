Mini Electric: 80 anni di Flash tributati con un esemplare speciale a Lucca Changes 2020

Di Tommaso Giacomelli sabato 31 ottobre 2020

Mini ha celebrato nel migliore dei modi gli 80 anni di Flash, con un esemplare unico personalizzato dall'artista Carmine Di Giandomenico, presentato nella cornice di Lucca Changes 2020

Mini ha festeggiato gli 80 anni di Flash con un esemplare della sua vettura full electric, speciale e personalizzato da un'artista del mondo del fumentto, Carmine di Giandomenico, che ha dato vita a un capolavoro sulla livrea della tre porte di origine britannica. Il teatro ideale per presentare questo esemplare unico è Lucca Changes 2020, così si chiama la nuova edizione di Lucca Comics & Games, rinnovata e pensata per affrontare questo difficile anno condizionato dalla presenza del Covid-19. Il consueto event internazionale dedicato al fumetto, al gioco, all'animazione e all’immaginario fantasy, si tiene nella città lucchese dal 29 ottobre al 1° novembre con un programma culturale fruibile solo online, in osservanza del nuovo DPCM del 25 ottobre, dove MINI ha voluto dare il proprio contributo celebrando l'eroe della DC Comics.



Il binomio Mini - Flash

Il Flash di Carmine Di Giandomenico rimane fedele agli elementi tipici del personaggio, a partire dal costume. Di Giandomenico ha sì disegnato il Velocista Scarlatto, ma ne ha fatte proprie anche alcune peculiarità, a partire dalla velocità: nel 2016 infatti ha conquistato un importante record mondiale realizzando ben 56 tavole in sole 48 ore (e con cinque ore di anticipo rispetto a quanto preventivato). Un traguardo unico, che gli è valso l’appellativo di "disegnatore più veloce del mondo". Per chi non lo sapesse, Flash è un supereroe con il potere di muoversi a una velocità che supera sette volte quella della luce, violando le leggi della fisica. La prima incarnazione del personaggio è l'alter ego di Jay Garrick che, dopo avere inalato i vapori dell'acqua pesante, diventa l'uomo più veloce del mondo, indossando un costume rosso, blu e giallo, con stivaletti ed elmetto ornato ai lati da due ali come il dio Mercurio. Negli anni Cinquanta si ha una nuova incarnazione del personaggio, Barry Allen, un chimico che viene colpito da un fulmine mentre è intento a testare alcune sostanze chimiche, trasformandolo in un supereroe con un nuovo costume tutto rosso e senza elmetto sostituito da una maschera.

Il lavoro svolto su MINI Full Electric è stato una reinterpretazione della copertina dello storico numero 123 del personaggio, disegnata da Carmine Infantino, in cui si incontrano la versione classica del personaggio, Jay Garrick e la sua incarnazione moderna, Barry Allen, reso ormai noto ai più da film e serie tv. Sullo sfondo, come nella copertina originale, la città che accomuna tutte le avventure di Flash, Central City. Carmine di Giandomenico ha disegnato interamente la MINI Full Electric in sole 10 ore ed utilizzando una tecnica mista. L’omaggio di MINI a Flash in occasione di Lucca Comics è pensato in sinergia con Panini Comics, che da quest’anno edita in Italia i fumetti del Multiverso DC ed è stato presentato in una conferenza stampa digitale nonché verrà svelato sui canali social di MINI, Panini Comics e Lucca Changes.