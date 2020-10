Ferrari Roma: è suo il Car Design Award 2020

Di Tommaso Giacomelli giovedì 29 ottobre 2020

Ferrari Roma si aggiudica il Car Design Award 2020 nella categoria Production Cars dopo aver ricevuto il consenso da parte di 12 esperti giornalisti internazionali

Ferrari Roma è una berlinetta dal nome importante, simbolo di un nuovo corso del Cavallino Rampante, che con questo modello introduce una vettura destinata a un pubblico esigente, di classe e raffinato, che non rinuncia a tutte le emozioni che una vettura di Maranello sa fare, ma che guarda con occhio attento alla bellezza e al glamour. La "Nuova Dolce Vita", così viene annunciata la Roma che adesso riceve anche un importante premio, il Car Design Award 2020. La Roma si è imposta nella categoria Production Cars dei prestigiosi Car Design Award, assegnati dal 1984 al 1997 e rinati nel 2016. La cerimonia di premiazione dei Car Design Award 2020, il premio internazionale che intende riconoscere il lavoro del team di design autore del miglior progetto di serie dell'anno nel settore automotive, si è svolta come impongono le normative attuali, in modo online.



Un premio prestigioso

I vincitori del Car Design Award sono selezionati da una giuria di esperti, 12 giornalisti esponenti delle più importanti testate automobilistiche a livello internazionale. La giuria del premio ha stabilito che la Ferrari Roma dovesse vincere nella categoria Production Cars, per questi motivi: "Il team di progettazione Ferrari, guidato da Flavio Manzoni, ha fatto un lavoro incredibile con la Roma. Questa vettura riprende le classiche linee di una Gran Turismo e le proietta nel 21° secolo attraverso forme sensuali, evocative e all'avanguardia". Il gioiello nato dalla mano e dalla penna di Flavio Manzoni, è riuscito a convincere la giuria, grazie a doti che la rendono unica e speciale in tutta la gamma di Ferrari, una vettura che interpreta in chiave moderna le gran turismo del passato, con particolare attenzione nel suscitare quelle emozioni tipiche del modo di vivere spensierato e romantico della Roma degli anni '50 e '60. Un design che vince e che esprime a chiare lettere una personalità italiana eterna e immutibile.