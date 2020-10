Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth": il mondo nell'auto di lusso

Di Rosario Scelsi mercoledì 28 ottobre 2020

Ama l'astronomia e la geografia il facoltoso cliente che ha ordinato una speciale Rolls-Royce Wraith

Una Rolls-Royce su misura può trarre ispirazione da qualsiasi luogo, ma a volte si va oltre i panorami visibili nella vita terrestre. Questo è successo per una Rolls-Royce Wraith "Inspired by Earth", commissionata alla casa madre da un cliente di Abu Dhabi, tramite la concessionaria di quella ricca area del mondo. Il risultato del lavoro è un esemplare che prende spunto dall'intero sistema solare e dal nostro pianeta visto dallo spazio.

Le illustrazioni esterne si focalizzano, in particolare, sul cofano motore, aerografato con più di 100 ore di lavoro, per raffigurare il Medio Oriente come se venisse osservato da un'astronave. Il panorama offre una vista satellitare di quella regione, e si incentra sugli Emirati Arabi Uniti, toccando il Mar Rosso, il Mar Arabico e il Golfo di Oman.

L'esclusiva carrozzeria è dipinta a mano in blu reale, per rappresentare il 75% della superficie terrestre coperta da acqua, ed incorpora, con una delicata linea verde smeraldo, il Sole e i pianeti del suo sistema: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Il tutto per incidere con un coinvolgente effetto ottico gli scenari scelti dal cliente.

Per gli interni di questa Rolls-Royce Wraith su misura, si è puntato invece su un trattamento che concentra le rappresentazioni sulla superficie terrestre e sulla vita umana e naturale che in essa si svolge. Un modo per far sentire più vicini a casa quando si è a bordo.

I sedili sono realizzati in pelle Mocassin per imitare le sabbie dei deserti degli Emirati; gli accenti blu navy e blu cobalto evocano i colori dei fiumi e dei laghi, mentre gli inserti in verde smeraldo simboleggiano la natura in tutte le sue forme. I monogrammi "RR" Arctic White e le cuciture suggeriscono l'idea delle nuvole e dell'acqua corrente.

La cascata posteriore presenta una scena spettacolare di nuvole atmosferiche rese in un ricamo minuziosamente dettagliato utilizzando la tecnologia Photoflash. Sulla fascia, l'impiallacciatura di Piano Milori è impreziosita da un'immagine satellitare del Medio Oriente, così realistica da sembrare una fotografia, ma in realtà è il frutto di un'abile aerografia.