Seat: tutte le novità dei modelli Ibiza e Arona

Di Dario Montrone martedì 27 ottobre 2020

Il nuovo motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza per le Seat Ibiza e Arona, quest'ultima disponibile anche con numerosi aggiornamenti



La gamma italiana della Seat Arona, in vendita da 18.500 euro, è stata aggiornata con l'introduzione di nuove motorizzazioni. Nello specifico, la piccola SUV del costruttore spagnolo è disponibile con il propulsore a benzina 1.0 Eco TSI nelle versioni da 95 CV o 110 CV, quest'ultima in abbinamento sia con il cambio manuale a sei marce che con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Inoltre, sono previsti i dispositivi Seat Full Link per l'allestimento Style e Seat Connect per tutti gli allestimenti.

Tuttavia, la maggiore novità della Seat Arona è rappresentata dal motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, abbinato esclusivamente al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, nonché dotato del sistema ACT di disattivazione dei cilindri. In questa configurazione, la vettura è in vendita al prezzo di 25.750 euro e solo nell'allestimento FR. Tra gli optional, invece, figurano anche i nuovi pacchetti Xcellence Pack dotato di cerchi in lega da Dynamic Grey Machined da 17 pollici di diametro, fari Full Led e Vision Pack completo di sensori di parcheggio anteriori, sistema Park Assist, e retrocamera, FR Pack con i cerchi in lega Performance Black Machined da 18 pollici e i fari Full Led, nonché il pacchetto FR Pack Beats con l'impianto audio BeatsAudio Sound System.

Il top della utilitaria Ibiza

Anche la Seat Ibiza è proposta con la motorizzazione a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, esclusivamente nella configurazione con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti e il sistema ACT di disattivazione dei cilindri, in vendita a 23.100 euro solo nell'allestimento FR. A livello di prestazioni, l'utilitaria iberica con questa unità raggiunge la velocità massima di 219 km/h e accelera da 0 a 100 in 8,2 secondi.