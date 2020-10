F1 2020, Hamilton trionfa in Portogallo e diventa il più forte di sempre

Di Francesco Irace domenica 25 ottobre 2020

F1 2020, Hamilton trionfa in Portogallo e arriva a quota 92 vittorie. L'inglese ottiene la vittoria numero 92 in carriera, diventando il pilota più vincente nella storia della Formula 1

Lewis Hamilton non si ferma e vince anche il Gran Premio del Portogallo, dodicesima prova del campionato mondiale della F1 2020. Per il pilota inglese si tratta della vittoria numero 92 in carriera, quella che gli permette di diventare il pilota più vincente nella storia della Formula 1 (superando M.Schumacher).

Per Hamilton, dunque, il titolo mondiale è solo questione di tempo. Ha infatti già messo un'ipoteca gigante sul trofeo 2020, dominando anche in Portogallo. A dire il vero sono state entrambe le Mercedes a dettare legge sul circuito portoghese, con i due piloti che si sono alternati al comando della corsa. Nel finale però l'inglese è riuscito ad allungare e ha lasciato a Bottas un importante secondo posto, mentre Max Verstappen si è aggiudicato il terzo gradino del podio.

Non è stato un weekend da dimenticare per la Ferrari. La monoposto di Leclerc è riuscita a tagliare il traguardo in quarta posizione, mostrando progressi importanti sotto tutti i punti di vista. È andata invece decisamente peggio per l'altra Ferrari, quella di Vettel, il quale ha incontrato diverse difficoltà e non è riuscito a fare meglio del decimo posto.



F1 2020, Portogallo: ordine d'arrivo

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:29:56.828 26

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +25.592s 18

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +34.508s 15

4 Charles LECLERC Ferrari +65.312s 12

5 Pierre GASLY AlphaTauri +1 lap 10



F1 2020, classifica piloti

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 179

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 80

5 Charles Leclerc MON FERRARI 75