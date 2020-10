Toyota e Mercedes-Benz nella top ten dei Best Global Brands

Di Tommaso Giacomelli giovedì 22 ottobre 2020

Nell'annuale classifica stilata da Interbrand, riguardante i 100 migliori Brand al mondo, Toyota e Mercedes-Benz rientrano nella top ten, con una crescita di valore nel 2020

Il 2020 è un anno particolare, segnato indubbiamente dalla pandemia di Coronavirus, che ha inciso anche sul mercato, penalizzando non poco tutte le aziende mondiali. Ma quali sono i Brand che sono cresciuti maggiormente e che si sono messi in evidenza durante questo periodo di crisi? La risposta ce la dà l'indagine annuale effettuata da Interbrand che ha stilato la classifica 2020 dei 100 brand globali a maggiore valore economico. Oltre a Apple, Amazon, Microsoft e Google, che si confermano come best brand a livello globale, nella top dieci compaiono due nomi appartenenti al mondo dell'automotive: Toyota e Mercedes-Benz.



Ferrari al 79esimo posto

Quindi, in questa particolare classifica, Toyota conquista il sesto posto con un valore di 51,595 miliardi di dollari, ed è seguita a ruota da Mercedes-Benz con 49,268 miliardi di dollari, piazzandosi davanti a colossi come McDonald's e Disney che completano la top ten. Quindi la percezione di qualità, il fascino e i successi sportivi hanno sicuramente contribuito alla crescita e all'affermarsi - anche nel 2020 - di questi Marchi del mondo delle quattro ruote. BMW è stata a ridosso della top ten, dato che è undicesima, con un calo del 4% rispetto all'anno precedente e con un valore di 39,756 miliardi di dollari, mente Honda è al ventesimo posto della graduatoria. Hyundai, Ford, Audi e Volkswagen sono rispettivamente al 36esimo, 42esimo, 44esimo posto e 47esimo posto, mentre per quanto riguarda l'Italia, il primo dei Brand automotive a comparire nella classifica è Ferrari al 79esimo posto con un valore di 6,379 miliardi di dollari, dimostrando di essere tuttavia uno di quei marchi che ha resistito di più alla crisi e al momento delicato dell'economia nazionale e internazionale. Presenti anche Porsche (55esimo posto), Kia (86esima), Land Rover (93esima) e Mini (95esima) a completamento della Top 100 mondiale.