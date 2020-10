GMC Hummer EV: la nuova generazione elettrica

Di Junio Gulinelli giovedì 22 ottobre 2020

Svelato il fuoristrada americano nell'inedita variante alla spina. Oltre 500 km di autonomia e 1.000 CV di potenza





General Motors (GM) ha finalmente svelato la tanto attesa versione modernizzata del suo SUV Hummer, questa volta completamente elettrico, e ha dichiarato che il GMC Hummer EV Edition 1 - questo è il nome ufficiale - sarà il primo veicolo basato sulla la nuova piattaforma Ultium per veicoli a zero emissioni.

Il nuovo Hummer alla spina sarà equipaggiato con tre motori elettrici che produrranno 1.000 cavalli e ben 15.591 Nm di coppia, con una batteria da 24 moduli che garantice fino a 563 km di autonomia con una ricarica (capace di sopportare fino a 800 volt per il rifornimento rapido). In quanto a prestazioni dichiara uno sprint da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Il nuovo GMC Hummer EV ha una lunghezza di cinque metri e 51 centimetri, una larghezza di più di due metri e un'altezza di 206 cm. Il passo è di 3.444 mm.

"Essendo il primo veicolo elettrico di prossima generazione di GM, l'Hummer EV cambierà radicalmente i paradigmi convenzionali di fuoristrada", ha affermato Ken Morris, vicepresidente di GM per i programmi di veicoli autonomi.

La versione più costosa del nuovo Hummer Edition 1 avrà un prezzo di 112.595 dollari, il che la colloca al di sopra del modello più costoso del gruppo, il SUV di lusso Cadillac Escalade. Ed è anche anche più costoso della Tesla più equipaggiata di oggi, la Model X Performance, che ha un prezzo di 99.990 dollari.

L'Hummer Edition 1 sarà prodotto a partire dal prossimo anno nello stabilimento di assemblaggio di Detroit che GM ha ribattezzato Factory ZERO.

E per avere un altro termine di paragone, altri rivali elettrici dell'Hummer, come il pick-up Rivian R1T e il Cybertruck di Tesla, non ancora in produzione ma che dovrebbero apparire sul mercato nel 2021 o 2022, costeranno fino a 40.000 dollari in meno rispetto al modello del marchio GMC.

General Motors ha anche fatto sapere che il nuovo Hummer elettrico verrà proposto, successivamente alla versione Edition 1, anche con tre allestimenti più economici: il ‘3X’ per 99.995 dollari, che arriverò nell'autunno 2022; il ‘2x’ previsto per la primavera del 2023, proposto a 89.995 dollari; e il ‘2’ per 79.995, in arrivo nella primavera del 2024.

Tra l’equipaggiamento di serie dell'Edizione 1, GM ha citato il sistema di assistenza alla guida Super Cruise, la risposta di General Motors al pilota automatico di Tesla, le telecamere montate sul sottoscocca, gli pneumatici da 35 pollici e il cosiddetto Infinity Roof, un Tetto panoramico dal quale è possibile rimuovere i pannelli trasparenti in modo che il veicolo diventi una sorta di cabriolet

Il presidente di GM Mark Reuss ha spiegato in una dichiarazione che "Questo veicolo innovativo arriverà presto sul mercato, portando GM più vicino a un futuro esclusivamente elettrico. Grazie alla nostra architettura Ultium Drive, il nostro Hummer EV è perfetto per il cliente che desidera capacità, efficienza e prestazioni".