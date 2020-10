Auto e Moto d'Epoca di Padova 2020: confermata l'edizione dopo il DPCM 18 ottobre

Di Tommaso Giacomelli martedì 20 ottobre 2020

Auto e Moto d'Epoca di Padova 2020 si terrà in modo ufficiale, come confermato dal DPCM 18 ottobre. L'edizione sarà ricca di tante attrazioni pronte a soddisfare gli appassionati

Il DPCM 18 ottobre ha confermato che le fiere di importanza nazionale e internazionale non subiranno annullamenti, per cui Auto e Moto d'Epoca di Padova si terrà come da programma. Il 22 ottobre si apriranno i battenti di una delle kermesse dedicate al mondo dell'auto del passato, ma anche del presente, più importanti del panorama italiano, con chiusura prevista per domenica 25 ottobre. In questa edizione 2020 non mancheranno le occasioni per stropicciarsi gli occhi, grazie alla raccolta di veicoli del passato davvero straordinaria.



Mostre da non perdere

L'edizione di quest'anno sarà segnata da alcune mostre che promettono di essere indimenticabili. Si parte con “L'ordinario diventa straordinario” che porta in rassegna 10 modelli, tra prototipi da corsa e bolidi da primato con un grande elemento comune: sono tutte auto frutto della passione italiana per i motori. Fra queste ci sarà il Bisiluro Tarf di Piero Taruffi, il Nibbio di Lurani, La D46 che Nuvolari guidò in corsa senza volante e altre auto comuni che la fantasia degli artigiani italiani del dopoguerra ha trasformato in fuoriserie senza paragoni nella storia. Per quanto riguarda le moto sportive, promette meraviglia “L'uomo che ha sconfitto i giganti”: 20 modelli che hanno dato una svolta alla storia dello sport a due ruote provenienti dalla collezione delle “Moto dei Miti” di Genesio Bevilacqua per celebrare l'Althea Racing, scuderia indipendente che per cinque volte è stata campione Campione del Mondo nella categoria Superbike e Superstock. La terza imperdibile mostra è quella dedicata a Porsche, "Prototipi da leggenda Porsche" che copriranno 30 anni della Casa tedesca a Le Mans a 50 anni dalla vittoria del 1970 che vide le auto di Stoccarda conquistare contemporaneamente le prime tre posizioni del podio.



Spazio per la modernità

A Padova sarà possibile vedere in anteprima europea anche la Mercedes-Benz Classe S di ultima generazione, un'ammiraglia dal lusso estremo. Poi vi sarà spazio per la nuova Bentayga, l'innovativo SUV Bentley dal design ricercato ed esclusivo, così come per il settore moto ci sarà il lancio italiano della possente R 18, il top cruiser per eccellenza e faro della tradizione BMW Motorrad.