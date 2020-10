BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition: potenza ed esclusività

Di Tommaso Giacomelli martedì 20 ottobre 2020

BMW presenta la First Edition delle X5 M Competition e X6 M Competition, due vetture di grande sportività e dai contenuti di assoluto pregio. Tiratura limitata a 250 esemplari

BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition, due modelli, due sigle che indicano l'eccellenza prodotta da Monaco di Baviera in termini di prestazioni, esclusività e tecnologia. La First Edition delle due vetture accentua il carattere frizzante e distintivo dei modelli che indossano la M nei segmenti Sports Activity Vehicle (SAV) di lusso e Sports Activity Coupé (SAC), senza mettere da parte l'anima elegante. Sotto al cofano di entrambe troviamo un motore V8 ad alto regime con due turbocompressori, in grado di sviluppare 460 kW/625 CV di potenza, più a completamento di un pacchetto fatto per esaltare le doti di guida ci sono delle sospensioni specifiche M e la trazione integrale M xDrive. Questi due modelli sono in edizione speciale e verranno prodotti nello stabilimento BMW di Spartanburg negli Stati Uniti in una tiratura limitata di 250 esemplari ciascuno e possono essere ordinati con effetto immediato.



Colori speciali

La speciale vernice BMW Individual Frozen Dark Silver, disponibile per i modelli in edizione speciale,

assicura che le proporzioni muscolose, le forme chiare e i dettagli M della carrozzeria vengano messi in primo piano , indipendentemente da come la luce colpisce l'auto.

Le due auto in edizione speciale possono anche essere ordinate con la verniciatura speciale BMW Individual Frozen Marina Bay Blue. Gli esterni sono impreziositi dai cerchi in lega M con design a razze a stella con finitura lucida Jet Black disponibile solo per i modelli in edizione speciale. Le ruote (anteriori: 21 pollici, posteriori: 22 pollici) sono dotate di pneumatici di dimensioni miste. Alcuni elementi della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio (CFRP). Come le calotte degli specchietti esterni M Carbon per entrambi i modelli e lo spoiler posteriore M Carbon per la nuova BMW X6 M Competition.

Interni di classe

All'interno troviamo dei rivestimenti in pelle Merino BMW Individual nell'esclusivo bicolore Silverstone/Midnight Blue che combaciano con la vernice BMW Individual degli esterni in modo perfetto.

Gli inserti in Alcantara nera nei cuscini dei sedili e le cuciture a contrasto in Sakhir Orange enfatizzano i contorni sportivi dei sedili multifunzione M.

Le accattivanti cuciture a contrasto conferiscono un tocco distintivo al rivestimento del pannello delle porte e al cruscotto.

Prendendo spunto dal quadro strumenti rivestito in pelle, anche il cielo della BMW Individual in Alcantara è in Midnight Blue. La scritta “First Edition 1/250” color argento - applicata alla striscia in fibra di carbonio prima del sigillo del rivestimento trasparente - sottolinea il carattere esclusivo dei modelli in edizione speciale.