Renault EWays: il 15 ottobre svelata l'offensiva elettrica francese

Di Junio Gulinelli martedì 13 ottobre 2020

A presentare il piano sarà il nuovo CEO Luca de Meo





Si chiama Renault EWays ed è l'offensiva del marchio francese nel segmento della mobilità elettrica. I piani della Losanga per questa nuova strategia verranno svelati in un evento online che si terrà il 15 ottobre sotto il titolo “La mobilità elettrica di oggi e di domani” e che sarà presentato dal nuovo CEO del brand Luca de Meo.

Piattaforma specifica

Al momento sono stati confermati pochissimi dettagli di queste nuove proposte, che si baseranno sulla piattaforma modulare specifica per i veicoli elettrici del marchio (compresa Dacia), denominata CMF-EV.

Prevedibilmente saranno due veicoli crossover a competere in questo segmento molto combattuto, visto che con la Zoe Renault ha già ottenuto un grande successo ed è pronta ad avere una presenza più ampia nel settore elettrico.

Dacia: l'elettrica low cost

Nel caso della Dacia sappiamo che la new entry a zero emissioni del marchio franco-rumeno si chiama Spring e, da filosofia del brand, avrà un prezzo competitivo e un'autonomia elettrica di 200 km secondo il ciclo WLTP. Il powertrain non è ancora stato confermato ma potrebbe derivare da quello della Twingo ZE con una potenza di circa 80 cavalli.

Il suo arrivo sul mercato nella sua versione definitiva avverrà nel 2021, forse in primavera e punta ad essere senza dubbio uno dei veicoli elettrici più convenienti sul mercato - con un prezzo probabilmente inferiore a 15.000 euro - perfetto per avvicinare la mobilità elettrica a tutto il pubblico.