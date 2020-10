F1, GP Eifel 2020: Hamilton vince ed eguaglia Schumacher

Di Mirko Nicolino domenica 11 ottobre 2020

Lewis Hamilton vince il GP dell'Eifel 2020 e conquista la 91a vittoria in Formula 1 eguagliando il record di Michael Schumacher, l'ordine d'arrivo

Formula 1, GP Eifel 2020: Lewis Hamilton vince l’11a tappa del Mondiale ed eguaglia il record di Michael Schumacher. Il pilota britannico della Mercedes si impone sul circuito del Nurburgring ottenendo così la 91a vittoria della sua carriera, raggiungendo un mostro sacro come l’ex pilota tedesco. Una vittoria, tra l’altro, che consente ad Hamilton di allungare il proprio vantaggio nella classifica piloti, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale del 2020.

Alle spalle del britannico, sale sul secondo gradino del podio Max Verstappen su Red Bull, seguito da Daniel Ricciardo (Renault). Gara generosa da parte di Charles Leclerc, ma il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre il 7° posto. Ha fatto ancora una volta peggio il suo compagno di team, Sebastian Vettel, che ha chiuso all’11° posto alle spalle dell’alfa romeo di Antonio Giovinazzi. Problemi tecnici per l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, che è stato costretto al ritiro. In top ten anche: Sergio Perez 4° (Racing Point), Carlos Sainz 5° (McLaren), Pierre Gasly 6° (AlphaTauri), Nico Hulkennberg 8° (Racing Point), Romain Grosjean 9° (Haas).

F1, GP Eifel 2020: ordine d'arrivo

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Daniel Ricciardo (Renault)

4. Sergio Perez (Racing Point)

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Nico Hulkennberg (Racing Point)

9. Romain Grosjean (Haas)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Sebastian Vettel (Ferrari)

12. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

Ritirati:

Lando Norris (McLaren)

Alexander Albon (Red Bull)

Esteban Ocon (Renault)

Valtteri Bottas (Mercedes)

George Russell (Williams)

Formula 1 2020: la classifica piloti aggiornata

Lewis Hamilton 230

Valtteri Bottas 161

Max Verstappen 147

Daniel Ricciardo 78

Sergio Perez 68

Lando Norris 65

Alexander Albon 64

Charles Leclerc 63

Lance Stroll 57

Pierre Gasly 53

Carlos Sainz 51

Esteban Ocon 36

Sebastian Vettel 17

Daniik Kvyat 14

Nico Hulkenberg 10

Antonio Giovinazzi 3

Kimi Raikkonen 2

Romain Grosjean 2

Kevin Magnussen 1

Nicholas Latifi 0

George Russell 0

Formula 1 2020: la classifica costruttori aggiornata

1° Mercedes 391

2° Red Bull 211

3° McLaren 116

4° Racing Point 120

5° Renault 114

6° Ferrari 80

7° Alpha Tauri 67

8° Alfa Romeo 5

9° Haas 3

10° Williams 0