Nissan Qashqai: la versione speciale N-Tec Start

Di Dario Montrone venerdì 9 ottobre 2020

Tutte le caratteristiche della Nissan Qashqai N-Tec Start, la nuova versione speciale commercializzata esclusivamente sul mercato italiano



La gamma della Nissan Qashqai è stata ampliata alla versione speciale N-Tec Start, disponibile esclusivamente per il mercato italiano al prezzo base di 26.970 euro. Esteticamente, questa speciale declinazione della SUV compatta giapponese è riconoscibile per le calotte degli specchietti retrovisori, le barre longitudinali sul tetto e i cerchi in lega Wind da 19 pollici di colore nero.

La dotazione di serie della nuova Nissan Qashqai N-Tec Start, invece, è completa di Display Audio da 7,0 pollici, autoradio digitale DAB con comandi al volante, sistema Vivavoce Bluetooth, presa USB, Apple CarPlay e Google Android Auto, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di frenata intelligente con la funzione di riconoscimento dei pedoni, controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di rilevamento della segnaletica stradale e avviso cambio di corsia involontario.

Le motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Nissan Qashqai N-Tec Start è proposta con il propulsore a benzina 1.3 DIG-T nelle declinazioni da 140 CV e 160 CV, quest'ultima solo in abbinamento al cambio automatico DCT a doppia frizione, nonché con il motore diesel 1.5 dCi da 115 CV di potenza anche nella configurazione DCT.