Audi TT S line Competition plus

Di Junio Gulinelli venerdì 9 ottobre 2020

Nuovo allestimento per la sportiva compatta dei Quattro Anelli. Disponibile per le due carrozzerie coupé e cabrio





Dopo un tempo senza grandi novità, la gamma Audi TT si arricchisce con l'ingresso in scena di una nuova linea di allestimenti. La Casa dei Quattro Anelli ha svelato la nuova Audi TT S line Competition plus, un'interessante versione che conferisce alla coupé sportiva della famiglia un aspetto ancora più dinamico ed esclusivo. E tutto questo accompagnato da una motorizzazione altrettanto rilevante.

L’obiettivo è chiaro: spingere la versione 45 TFSI a un nuovo livello, che, come vedremo più avanti, ha 245 CV. Altro aspetto importante è che questa nuova linea viene proposta per le due varianti di carrozzeria che compongono la gamma: TT Coupé e TT Roadster.

Esteticamente la nuova linea TT S Competition plus è riconoscibile per il pacchetto S line come base di partenza, caratterizzato però da un design distintivo per alcune componenti esterne dedicate, come i paraurti, la griglia, le prese d'aria laterali, il diffusore posteriore e le minigonne laterali. A questo bisogna aggiungere il pacchetto Black line, che comprende altri elementi, tra cui la griglia, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e il diffusore posteriore in finitura nera lucida.

Sia lo stemma Audi che i terminali di scarico sono verniciati in nero. Per la Roadster invece la parte superiore del telone è illuminata in nero e la copertura del roll bar è rifinita in nero lucido, mentre la Coupé ha i vetri posteriori oscurati. E come se non bastasse, di serie monta cerchi in lega da 19 pollici, o in optional 20 pollici. La carrozzeria dell’Audi TT S line Competition plus è disponibile nelle colorazioni Turbo Blue, Tango Red, Glacier White e Chronos Grey.

Anche all’interno il pacchetto S line è stato preso come base. I toni scuri predominano e i sedili sportivi S possono essere rivestiti in pelle Alcantara nera o, a richiesta, in pregiata pelle Nappa. Le cuciture sono in contrasto in Express Red o Ara Blue. Le prese d'aria o il rivestimento del tunnel centrale sono disponibili in Tango Red, Turbo Blue o Slate Grey. Ci sono anche alcune modanature rivestite in pelle e inserti in alluminio spazzolato opaco o carbonio. La dotazione standard include il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici.

Sotto al cofano della nuova Audi TT S line Competition plus trova posto il 2.0 litri quattro cilindri benzina che sviluppa una potenza di 245 CV e 370 Nm di coppia massima. La trasmissione è affidata al cambio automatico S tronic e può essere abbinato alla trazione anteriore o alla trazione integrale.