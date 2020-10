Hyundai i20 N: il teaser ufficiale

Di Tommaso Giacomelli giovedì 8 ottobre 2020

Hyundai ha rilasciato un teaser in cui svela parte delle forme che contraddistingueranno la nuova i20 N, la futura hot hatch del Brand coreano

Il Brand di origine coreana ha rilasciato un teaser ufficiale in cui mostra per la prima volta la sua nuova creatura ad alte prestazioni, la Hyundai i20 N. La famiglia col badge N si allarga con una nuova componente, una hot hatch basata sulla nuova i20, ispirata alla Hyundai i20 WRC. Le premesse sono allettanti perché questo inedito modello promette di avere delle performance di grande livello e delle innovazioni tecnologiche atte per soddisfare gli appassionati che cercano brividi e adrenalina. Quindi, il modello si unisce a i30 N e i30 Fastback N nella gamma high-performance di Hyundai in Europa.



Design

La i20 N sembra mostrarsi con un look dinamico che si basa sul nuovo linguaggio stilistico del brand ‘Sensuous Sportiness’ che conferisce alla vettura un carattere forte, con il frontale contraddistinto da una presa d’aria ampia per il raffreddamento del motore turbo e del comparto freni. I cerchi in lega da 18’’ con design esclusivo e finitura in grigio opaco, insieme alle pinze dei freni marchiate N e alle minigonne dal look unico, mettono in mostra l’animo sportivo del modello. Uno spoiler posteriore distintivo consente di ottimizzare le performance aerodinamiche, che rendono la Nuova i20 N ancora più divertente da guidare su tutti i tipi di strada e in ogni condizione climatica, almeno così sostengono i tecnici di Hyundai. Infine, la livrea Performance Blue – colorazione esclusiva per i modelli N – e il tetto a contrasto Phantom Black, disponibile come optional per uno stile bicolore, enfatizzano il DNA motorsport di Hyundai insieme ai dettagli esterni in rosso. Per ulteriori dettagli bisognerà attendere ancora un po', almeno fino a quando Hyundai non toglierà definitivamente i veli alla sua promettente piccola sportiva.