Eddie van Halen: un ricordo attraverso la sua Lamborghini Miura

Di Rosario Scelsi mercoledì 7 ottobre 2020

Un toro carico di energia nella collezione del compianto Eddie van Halen, morto nella giornata di ieri. L'artista amava la sua Lamborghini Miura

La recente scomparsa di Eddie van Halen ha gettato nello sconforto i suoi fan. Noi vogliamo ricordare il leggendario chitarrista, considerato fra i migliori di sempre, anche per la passione automobilistica, che l'ha portato ad avere in garage gioielli come un'iconica Lamborghini Miura S del 1970, nella stravagante interpretazione "Widebody".

La rock star olandese, con passaporto statunitense, ha fatto scuola nel suo genere, diventando un punto di riferimento per l'universo musicale.

Molti custodiscono memoria anche delle sue supercar, come la già citata Lamborghini Miura S, che ha fatto pure un'apparizione in un video dei Van Halem, band creata da Eddie insieme al fratello, il batterista Alex. Questa vettura appartiene a una serie immessa sul mercato nel 1968. Dalla sua una potenza di 370 cavalli, degna della scenografica veste estetica.

Stiamo parlando di una delle auto più belle concepite dall'ingegno umano. Un vero capolavoro, destinato a sconfiggere i segni del tempo. La ricerca meccanica estrema, condotta da Gianpaolo Dallara e Paolo Stanzani, produsse dei risultati di matrice corsaiola, esaltati dalla collocazione centrale del motore.

Questo permise a Marcello Gandini, giovane e valoroso stilista al servizio di Bertone, di definire un nuovo gioco di volumi, nitidi e fluenti, in cui l'aggressività si mesceva poeticamente all'eleganza sportiva. Il prodotto finale, davvero sbalorditivo, eliminò i confini, netti e decisi, che separavano le dream car da salone dalle auto destinate al mercato. Ancora oggi il suo fascino è attuale.

Molti ritengono la Lamborghini Miura come il capolavoro assoluto di Ferruccio Lamborghini. Sicuramente è il modello che ha permesso il salto d'immagine alla piccola azienda di Sant'Agata Bolognese, conducendola verso i piani alti del settore. Fra i suoi acquirenti, oltre a Eddie van Halen, tanti altri vip*, come: Claudio Villa, Little Tony, Bobby Solo, Gino Paoli, Frank Sinatra, Elton John, Dean Martin, Hussein di Giordania, lo Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, Rod Stewart, Nicolas Cage, Jay Kay, Russell Crowe e Jay Leno. Nel video possiamo ammirare l'esemplare "Widebody" di Eddie van Halen, ai cui familiari ed amici vanno le nostre condoglianze per la triste dipartita.

*Wikipedia