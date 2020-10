BMW 128ti: ritorna la storica denominazione sportiva

Di Junio Gulinelli mercoledì 7 ottobre 2020

Con 265 CV si posizionerà al di sotto della M135i e sfiderà direttamente la Golf GTI





La gamma della BMW Serie 1 si completa con l'arrivo di una nuova versione sportiva della compatta bavarese, che sbarca sul mercato per competere direttamente con la Volkswagen Golf GTI. Si chiama BMW 128ti, offre 265 CV di potenza e si posiziona in listino solo al di sotto della top di gamma M135i (306 CV).

BMW 128ti: design

Su questa versione della BMW Serie 1 il pacchetto estetico M Sport è il punto di partenza, ma sfoggia una serie di dettagli specifici come le finiture e le modanature specifiche, oltre alle minigonne laterali leggermente modificate rispetto a quelle che conoscevamo sulla M135i. Sulle due fiancate troviamo il logo "ti" in rosso, anche se nelle varianti con la carrozzeria verniciata in Melbourne Red o Misano Blue i dettagli e il badge "ti" appaiono in nero. Inoltre i fari BMW Individual Shadowline sono stati oscurati per dare un aspetto più aggressivo al muso della hatchback. All’interno i sedili sportivi di questa serie sono caratterizzati dai dettagli in "Race Red" sopra gli schienali. Sul bracciolo centrale, invece, è ricamato il logo "ti”. Le cuciture rosse a contrasto danno un ulteriore tocco di sportività all’abitacolo.

L'assetto della BMW 128ti

Dal punto di vista del telaio la BMW 128ti è equipaggiata con sospensioni M Sport, ribassate di 10 millimetri e con una regolazione specifica, oltre al differenziale meccanico Torsen. Anche lo sterzo ha un’impostazione specifica per garantire un feeling di guida più coinvolgente. Non mancano le barre antirollio e i supporti con un elevato precarico, come sulla BMW M135 xDrive. Specifici per questa versione sono anche i cerchi da 18 pollici con finitura bicolore. E, infine, l’impianto frenante M Sport è lo stesso che troviamo sulla sorella maggiore M135i, ma in questo caso con e pinze verniciate in rosso a contrasto.

BMW 128ti: motore turbo a quattro cilindri

Il cuore pulsante della nuova BMW 128ti è il noto 2.0 litri con tecnologia BMW TwinPower Turbo (lo stesso della BMW M135i xDrive) che in questo allestimento eroga 265 CV. Il cambio è esclusivamente lo Steptronic a otto rapporti. Le prestazioni: accelera da 0 a 100 km / h in 6,1 secondi con consumi dichiarati di i 6,1 l / 100 km.

Prezzi della BMW 128ti

La nuova BMW 128ti sarà proposta in Germania con prezzi a partire da 41.574,79 Euro con carrozzeria cinque porte. Per il listino italiano bisognerà aspettare il debutto commerciale nel nostro paese.