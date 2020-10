BMW: tutte le novità in arrivo nel mese di novembre

Di Dario Montrone giovedì 1 ottobre 2020

In arrivo le novità di BMW per i modelli Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, Serie 3, Serie 4, Serie 5, Serie 8, X1, X2, X5, X6, X7 ed i3

In vista dell'autunno, BMW ha introdotto alcune novità che saranno disponibili dal mese di novembre per i modelli i3, Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, Serie 3, Serie 3 Touring, Serie 4 Coupé, Serie 5, Serie 5 Touring, Serie 8 Coupé, Serie 8 Cabrio e Serie 8 Gran Coupé, senza dimenticare le SUV di tutte le dimensioni X1, X2, X5, X6 ed X7. Nello specifico, debutteranno le nuove versioni 116i con il motore a benzina 1.5i TwinPower Turbo a tre cilindri da 109 CV abbinato al cambio manuale a sei marce e 120i con il propulsore di pari alimentazione 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 178 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione Steptronic a sette rapporti, più la 216d Gran Coupé con l'unità diesel 1.5d TwinPower Turbo a tre cilindri da 116 CV.

Inoltre, è prevista l'introduzione della tecnologia 'mild hybrid' per la declinazione 330d con il motore a gasolio 3.0d TwinPower Turbo da 286 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive, nonché per la configurazione 840d con il propulsore diesel 3.0d TwinPower Turbo da 340 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima solo in abbinamento alla trazione integrale xDrive. Per quanto riguarda la BMW Serie 5, la relativa gamma sarà ampliata ad ulteriori versioni a propulsione ibrida Plug-In, come la 545e da 394 CV di potenza complessiva con la trazione integrale xDrive per la variante berlina, oppure la 530e da 292 CV di potenza complessiva per la station wagon Touring anche con la trazione integrale xDrive.

Maggiori personalizzazioni e nuove colorazioni

Tra le novità figurano anche i fari BMW Individual Shadow Line con la cornice di colore nero per i modelli Serie 1, Serie 2 Gran Coupé, X1 ed X2. Quest'ultima sarà proposta anche con i fari a led adattivi e il pacchetto BMW Individual High Gloss Shadow Line con le cornici dei finestrini laterali di colore nero lucido, la calandra di colore nero e il terminale di scarico di colore nero cromato. Per la BMW Serie 4 Coupé è prevista la nuova tinta metallizzata San Remo Green Metallic, mentre la gamma cromatica dei modelli X5, X6 ed X7 è stata ampliata con le nuove colorazioni Dravit Grey e Sparkling Brown, Grigio Telesto, Urban Green, Frozen Black, Petrol Mica, Ruby Red, Avus Blue e British Racing Green di BMW Individual, senza dimenticare i nuovi colori Cashmere Silver, Galvanic Gold e Fluid Black per l'elettrica BMW i3. Infine, sono state introdotte le nuove funzioni Urban Cruise Control del dispositivo Driving Assistant Professional, BMW News e BMW Intelligent Personal Assistant.