Nuova Subaru Forester 4DVENTURE: a partire da 42.500 euro

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 30 settembre 2020

Subaru lancia la Forester 4DVENTURE, una serie esaltata da dettagli speciali e dal motore e-Boxer. Prezzo a partire da 42.500 euro

Subaru Forester aggiunge al listino una versione marcatamente più sportiva, con un carattere deciso e votata all'avventura, come indica il suo nome, 4DVENTURE. La vettura si caratterizza per gli inserti arancioni esaltati sul nero del paraurti anteriore e posteriore, dei profili laterali e delle barre al tetto. Nero che fa capolino anche sulla griglia frontale, che contorna i fari fendinebbia e impreziosisce i cerchi in lega da 18”. Queste due tonalità di colore infine si fondono nello speciale badge e-BOXER che compare sul portellone posteriore e sotto gli specchietti. Su gamma il design dei fari anteriori è stato rivisto, rendendo lo sguardo della Forester più aggressivo e sportivo. La firma luminosa LED, dal disegno a forma di C, risalta maggiormente grazie a questo contrasto di colori. Le tinte per gli esterni possono essere due: Crystal White Pearl e Magnetite Grey Metallic. Il prezzo è di 42.500 euro.



Interni

Anche all’interno dell’abitacolo il colore orange ritorna sui profili delle bocchette di ventilazione e del cambio ed impreziosisce le cuciture di plancia, volante, portiere e sedili. Questi ultimi sono in tessuto idrorepellente e, insieme ai tappetini e alla vasca baule waterproof, permetteranno il massimo dell'avventura. Nel complesso, sulla Forester 4DVENTURE non manca niente, anzi, adotta i contenuti della versione PREMIUM ad esclusione dei sedili in pelle, sostituiti dal nuovo rivestimento sportivo idrorepellente, della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati.



Motore

Sotto il cofano si trova il powertrain e-BOXER, il sistema di propulsione Subaru di ultima generazione che combina un'unità elettrica con: il motore BOXER e il Symmetrical AWD. Si tratta di un 4 cilindri a iniezione diretta da 2 litri (capace di sviluppare una potenza di 150 CV da 5.600 a 6.000 g/1’ e una coppia di 194 Nm a 4.000 g/1’), il cui 80% dei componenti è stato rinnovato, combinato con un motore elettrico inserito nella trasmissione Lineartronic capace di sviluppare 16,7 CV di potenza e 66 Nm di coppia. L’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente. Il BOXER è posizionato molto in basso, mentre la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l’asse posteriore, per una perfetta distribuzione dei pesi.