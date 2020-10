Hankook Kinergy 4S², lo pneumatico All Season ad alte prestazioni

Di Redazione Motori mercoledì 7 ottobre 2020

Gli pneumatici Hankook All Season assicurano lunghe percorrenze e performance elevate indipendentemente dalla temperatura di utilizzo e dalla stagione di riferimento

Uno pneumatico ad alte prestazioni, per auto di fascia premium, da utilizzare tutto l'anno. Si chiama Kinergy 4S² ed è la soluzione “All Season” che il marchio Hankook propone a tutti coloro che vogliono evitare il classico cambio gomme da effettuare semestralmente. Anche il Kinergy 4S², come tutti gli altri modelli del brand, ingloba tutto il know-how che gli ingegneri Hankook hanno acquisito in tanti anni di esperienza e di partnership con Case automobilistiche di fascia alta. È infatti una gomma completamente riprogettata nella sua quinta generazione. Offre prestazioni bilanciate e costanti in tutti i mesi dell'anno, riuscendo a lavorare in modo ottimale all'interno di un ampio range di temperature. Questo è reso possibile da un battistrada direzionale – impiegato per la prima volta negli pneumatici per tutte le stagioni Hankook – abbinato a una mescola composta da un’unione di silicio e polimeri particolarmente innovativa.



H2 Perfetto su asciutto e bagnato, assicura una lunga durata

Grazie alla marcatura del fiocco di neve (3PMSF) – obbligatoria per gli pneumatici invernali in Europa dal gennaio 2018 – questo pneumatico può essere utilizzato per tutto l’anno anche nei Paesi con obbligo di guida (temporaneo o permanente) con pneumatici invernali. Perfetto sull'asciutto, risulta estremamente performante anche sul bagnato, sempre grazie al battistrada direzionale, i cui blocchi a forma di V facenti presa gli uni negli altri garantiscono una stabilità elevata. Questi ultimi sono infatti separati da scanalature extra larghe a due livelli che dislocano l’acqua lateralmente scongiurando fenomeni di aquaplaning. Grazie alla presenza di fini lamelle 3D nel blocco centrale della superficie di rotolamento, il nuovo Kinergy 4S² assicura poi una trazione ottimale anche su superficie innevata.

H2 Rigidità elevata, stabilità in curva e precisione di sterzata

Lavorando sulla mescola del nuovo prodotto, gli ingegneri Hankook hanno donato alla superficie di rotolamento del pneumatico una rigidità elevata, una stabilità extra in curva e una precisione di sterzata migliorata sulle tratte asciutte, oltre a un’aderenza notevole a prescindere dalla temperatura. Inoltre, la variazione nella disposizione dei blocchi, che presentano un profilo a zig-zag al centro della superficie di rotolamento, porta a una riduzione delle emissioni sonore rispetto al battistrada precedente. Dunque, lunghissima durata, efficienza nei consumi e anche riduzione della rumorosità. Il tutto disponibile per un ampio range di vetture: il nuovo Kinergy 4S² è disponibile infatti in 66 misure da 14 a 20 pollici con larghezza della superficie di rotolamento da 175 mm a 275 mm e indice di velocità da T a Y.