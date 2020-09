Hyundai i20 N-Line: l'allestimento dinamico

Di Junio Gulinelli mercoledì 30 settembre 2020

La terza generazione della compatta coreana si declina nella versione sportiva





La gamma della Hyundai i20 di terza generazione si amplierà poco a poco con l0introduzione di nuove versioni. Per il momento la Casa coreana ha mostrato i dettagli della nuova variante con l’allestimento N-Line che si caratterizza per il suo look dinamico che piacerà soprattutto ai più giovani. La nuova i20 N-Line arriverà sul mercato entro la fine del 2020.

Dettagli estetici

Tra i dettagli estetici più interessanti troviamo i paraurti dal design specifico, il diffusore posteriore esclusivo, i terminali di scarico personalizzati, i cerchi in lega da 17 pollici dal design dedicato, i vetri oscurati e le rifiniture in nero.

All’interno le modifiche sono meno importanti, ma includono un inedito volante multifunzione in pelle dal design più dinamico, tappezzerie specifiche con in inserti in pelle e cuciture in rosso, pedaliera in alluminio, pacchetto illuminazione LED con dettagli in rosso e rifiniture in nero lucido.

Per quanto riguarda la dotazione non dovrebbero mancare i fari Bi-LED, il climatizzatore automatico, il cruise control adattivo, il sistema di rilevamento dell’angolo cieco, la telecamera posteriore e il navigatore.

Sotto al cofano la nuova Hyundai i20 N-Line potrà montare il 1.0 TGDI nelle sue versioni da 100 e 120 CV, con o senza sistema micro ibrido.