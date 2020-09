"Schumacher comunica solo con gli occhi": la rivelazione di Elisabetta Gregoraci

Di Mirko Nicolino mercoledì 30 settembre 2020

Michael Schumacher interagisce con l'ambiente esterno solo tramite il movimento delle pupille e il battito delle ciglia: la rivelazione di Elisabetta Gregoraci

Michael Schumacher riesce a comunicare con chi gli sta intorno solamente con gli occhi. È quanto rivelato da Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Flavio Briatore, al Grande Fratello Vip 2020. Da anni la famiglia di Schumi chiede il massimo riserbo in merito alle condizioni del 51enne ex pilota di Formula 1 che ha avuto un grave incidente sulle nevi di Meribel nel 2013. La showgirl, che ha frequentato con l’ex marito ambienti motoristici, sostiene di conoscere dettagli dell’attuale vita di Schumacher. L’ex pilota della Ferrari si troverebbe ora in Spagna, in una villa sull’isola di Maiorca che la moglie Corinna avrebbe trasformato in una sorta di ospedale.

Per vivere, insomma, Schumi avrebbe bisogno si macchinari medici costosissimi e non sarebbe in grado di muoversi. "Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono", dichiara in confidenza la Gregoraci all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le tre persone che possono fare visita all’ex pilota c’è sicuramente Jean Todt, ex direttore generale della scuderia di Maranello, che di recente aveva dichiarato: "Sta lottando, possiamo solo stargli vicino".

Gregoraci: "Schumacher in villa-ospedale a Maiorca"

Insomma, non solo Schumacher non sarebbe in grado di deambulare, ma nemmeno di interagire dal suo letto con l’ambiente circostante, se non attivando attraverso dei sensori macchinari moderni in grado di riconoscere il movimento delle pupille o il battito delle ciglia. Dopo aver trascorso tanto tempo in Svizzera, inoltre, Corinna Schumacher ha deciso di trasferire il marito a Maiorca in una villa all’interno della quale operano dei medici di fiducia attraverso attrezzature in grado di garantirgli la migliore assistenza possibile. "Ha fatto un ospedale in casa", ha sottolineato ancora l’ex moglie di Briatore. Dettagli che sono già rimbalzati sulla stampa internazionale e probabilmente la famiglia dell’ex pilota tedesco, avrebbe preferito non fossero rivelati.