Mattia Binotto sfortunato con la sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Di Junio Gulinelli martedì 29 settembre 2020

Un'annata sfortunata per il dirigente del team di Maranello

Non è stato un felice rientro in Italia, dopo la trasferta di Sochi, quello del Team Manager Scuderia Ferrari Formula 1, Mattia Binotto. In un video amatoriale apparso su YouTube e registrato lunedì scorso, Binotto appare in difficoltà con la sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio parcheggiata sul ciglio della strada in provincia di Reggio Emilia. L’auto del direttore del Team di Maranello si sarebbe fermata per motivi sconosciuti, forse a causa di un incidente o di un guasto meccanico. Un passante gli grida “Binotto! Ma la Ferrari?”, alludendo forse alla pessima stagione della scuderia, attualmente al sesto posto nella classifica Costruttori e sulla buona strada per chiudere il Campionato con uno dei peggiori risultati di sempre.