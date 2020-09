Honda SUV e:concept, la seconda elettrica

Di Junio Gulinelli martedì 29 settembre 2020

Svelata al Salone di Pechino sarà la prima elettrica che il marchio giapponese commercializzerà in Cina





Niente più misteri. L’enigmatica auto elettrica anticipata da Honda qualche giorno a al Salone di Pechino 2020 è stata finalmente confermata dalla Casa giapponese e arriverà con carrozzeria SUV.

Per il momento battezzata Honda e:concept, la nuova proposta a ruote alte sarà il secondo modello a zero emissioni del marchio e il primo per il mercato cinese.

Con uno scarno comunicato stampa Honda l’ha definito come “il prototipo che indicherà la direzione di un futuro modello di produzione, oltre ad essere la prima auto elettrica della Casa ad essere e introdotta nel mercato asiatico”.

Honda non ha specificato se la sua nuova SUV elettrica uscirà fuori dai confini cinesi, né sono stati rivelati i dettagli tecnici.

Secondo quanto spiega la marca giapponese, la SUV e:concept sarà comunque equipaggiata con un nuovo sistema di assistenza alla guida denominato ADAS omnidirezionale, ovvero l’Honda Sensing di nuova generazione, più intelligente e più preciso grazie a una telecamera frontale con un angolo di visione più ampio e a un rader a 360 gradi.

Anche il sistema multimedia Honda Connect farà un passo in avanti e includerà ius interfaccia con assistente virtuale dotato di Intelligenza Artificiale e aggiornamenti in rete in stile Tesla.

Rispetto agli esterni le immagini svelate da Honda mostrano un frontale muscoloso con un paraurti di grandi dimensioni e gruppi ottici dotati di tecnologia LED.

Il laterale si fa notare invece per l’assenza degli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere ad alta definizione, la configurazione della carrozzeria a tre porte e il tetto spiovente all’indietro in stile coupé.

Anche al posteriore la Honda SUV e:concept monta gruppi ottici a LED, uniti da una fascia luminosa che attraversa tutta la coda evidenziando l’ampiezza della carreggiata.

Insieme a quesa concept car Honda ha svelato al Salone di Pechino 2020 una versione ibrida plug-in della CR-V che sbarcherà sul mercato cinese a gennaio del 2021.