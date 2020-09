DS 7 Crossback: la versione speciale Louvre Limited Edition

Tutte le caratteristiche della nuova DS 7 Crossback Louvre, versione speciale in serie limitata della SUV premium francese di medie dimensioni

La gamma della DS 7 Crossback è stata ampliata alla versione speciale Louvre Limited Edition in serie limitata, in quanto prodotta in soli 1.000 esemplari, di cui 150 destinati al mercato italiano, dove sarà proposta ai prezzi di 60.700 euro nella declinazione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In da 225 CV di potenza complessiva e 64.700 euro nella configurazione E-Tense 4x4 a trazione integrale da 300 CV di potenza complessiva.

Esteticamente, la nuova DS 7 Crossback Louvre è riconoscibile per lo specifico badge installato su cofano motore, portellone del bagagliaio e portiere anteriori, la finitura di colore Gloss Shiny Black che caratterizza la calandra DS Wings, la cornice dei finestrini, le barre sul tetto e le decorazioni delle luci posteriori, nonché per i cerchi in lega diamantati Paris Alexandria da 20 pollici di diametro e il motivo della piramide di Ieoh Ming Pei inciso al laser sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni. La gamma cromatica, invece, è limitata alle tinte metallizzate Blu Zaffiro, Grigio Cristallo e Nero Perla.

Le specifiche dell'abitacolo e la dotazione di serie

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova DS 7 Crossback Louvre Limited Edition prevede la Ispirazione DS Opera Art Basalt con gli interni in pelle Nappa di colore Nero Basalto e la lavorazione a cinturino di orologio, gli inserti Clous de Paris cromati, più il motivo della piramide di Ieoh Ming Pei in stampa 3D sulle prese d'aria del cruscotto e come goffratura della cover del vano portaoggetti centrale. La dotazione di serie, invece, è completa dei dispositivi DS Connected Pilot, DS Active Scan Suspension, DS Active Led Vision, Active Safety Brake AEBS3 e Lounge Lights, senza dimenticare il display touch screen centrale da 12,0 pollici, il parabrezza riscaldabile, il pacchetto Pack Advanced Safety ed i sedili anteriori riscaldabili e ventilati con la funzione massaggio.