Marco Toro, nuovo AD di Nissan Italia, presenta il nuovo logo e la nuova Ariya

Di Dario Montrone sabato 26 settembre 2020

Con l'evento "Nissan sotto una nuova luce", il nuovo amministratore delegato di Nissan Italia ha svelato il rinnovato logo del costruttore giapponese e l'elettrica Ariya

Tante novità per Nissan Italia, parallelamente al debutto ufficiale della crossover Nissan Ariya a propulsione elettrica. Con l'evento "Nissan sotto una nuova luce", il manager Marco Toro, nuovo presidente e amministratore delegato della filiale italiana del costruttore giapponese dallo scorso 1° agosto, ha svelato il nuovo logo di Nissan.

Stando a quanto dichiarato ufficialmente dal costruttore automobilistico nipponico, il nuovo logo "testimonia la circolarità di Nissan, con linee fluide e moderne ove tradizione e innovazione trovano il proprio spazio. Prendono vita le forme fluide e minimaliste dello spirito giapponese senza tempo, accompagnate dall'eleganza dell'arte moderna. Fedele al suo concetto originale, la circolarità simboleggia, come alle sue origini, il sole nascente. Al simbolo del sole che rappresenta la tradizione, si unisce ora l'illuminazione del logo come l'alba di un nuovo giorno per il futuro elettrificato di Nissan".

La futura SUV coupé elettrica

Inoltre, alla kermesse "Nissan sotto una nuova luce" in programma a Roma, è stata svelata anche la Nissan Ariya in anteprima mondiale dal vivo, dopo la presentazione ufficiale online dello scorso luglio. La vettura esposta è ancora allo stadio di prototipo, ma la versione di serie sarà pressoché identica. Infatti, manterrà lo stile da SUV coupé della carrozzeria, ma soprattutto la propulsione elettrica con la nuova piattaforma dedicata.