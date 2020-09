#ElectrifYou: tutte le tappe del nuovo roadshow di BMW Group Italia

Di Dario Montrone venerdì 25 settembre 2020

BMW Italia ha dato vita ad #ElectrifYou, l'evento in cinque tappe nelle più importanti città italiane per promuovere la mobilità elettrificata

Per promuovere la mobilità elettrificata e valorizzare ancor più la sostenibilità, BMW Group Italia ha dato vita all'evento itinerante #ElectrifYou che, tra i mesi di settembre e ottobre, toccherà le più importanti città italiane, vale a dire Roma, Milano, Napoli, Bologna e Firenze, soprattutto per incoraggiare la diffusione e l'utilizzo delle auto a propulsione ibrida ed elettrica.

A livello internazionale, il gruppo automobilistico tedesco BMW Group crede fortemente nella mobilità sostenibile, dato che ha già stanziato ben 30 miliardi di investimento in questa direzione fino al 2025. Entro il 2023, invece, la gamma del costruttore bavarese conterà non meno di 25 modelli elettrificati. Il piano proseguirà già l'anno prossimo, con la versione di serie delle concept car BMW iNext e BMW i4 a propulsione elettrica.

Tutte le date dell'evento e le auto in prova

Il roadshow #ElectrifYou di BMW Group Italia è in programma a Roma il 26 e 27 Settembre (presso Eataly Roma, in Piazzale 12 Ottobre 1492), a Milano il 3 e 4 Ottobre (presso Tenoha Milano, in Via Vigevano 18), a Napoli il 10 e 11 Ottobre (alla Città della Scienza, in Via Coroglio 57/104), a Bologna il 17 e 18 Ottobre (presso il Dumbo Space, in Via Camillo Casarini 19) e Firenze il 24 e 25 Ottobre (alla Stazione Leopolda, in Viale Fratelli Rosselli 5). Per l'occasione, saranno disponibili in prova le varie BMW X1 xDrive25e, X2 xDrive25e, X3 xDrive30e, X5 xDrive45e, 330e, 530e, 745e, i3 ed i8 Roadster, più le Mini Cooper SE e Countryman Cooper SE ALL4.