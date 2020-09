Hyundai: svela la sua nuova i30 N, hot hatchback

Di Tommaso Giacomelli venerdì 25 settembre 2020

La Hyundai i30 N di nuova generazione è stata presentata dalla Casa coreana, un Hot Hatchback che aumenta prestazioni, divertimento e contenuti

A tre anni di distanza dal lancio della prima i30 N, la prima vettura a fregiarsi del marchio N, Hyundai ha rivelato la nuova i30 N che si presenta con un design più moderno, un nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti (N DCT) e nuovi sistemi di guida assistita e sicurezza attiva, capaci di garantire un'esperienza di guida appagante in ogni condizione. La Nuova i30 N promette di offrire il massimo divertimento al volante, coltivando dentro di sé l'identikit da perfetta auto sportiva per tutti i giorni, così come da vetture da pista. In questi tre anni ha conquistato moltissimi appassionati, grazie alle oltre 25.000 unità vendute, per quella che è stata la prima auto a fregiarsi del badge N, ispirato al Nurburgring e al mondo delle corse.



Design

Nella parte anteriore il logo N è stato posizionato sull'ampia griglia centrale ed è visibile anche sui cerchi. Il suo disegno affilato, ricorda le ali di un aeroplano, ed è stato ulteriormente ottimizzato per consentire un efficiente raffreddamento del motore. I gruppi ottici sono caratterizzati dalle nuove luci diurne LED a V (DRLs). Inoltre, gli angoli esterni del paraurti anteriore, con le tipiche alette aerodinamiche laterali, integrano delle feritoie per aumentare il flusso d’aria e ridurre la turbolenza nel passaruota. La Nuova i30 N 5 porte è caratterizzata da un design posteriore rivisitato, mentre quello di Nuova i30 Fastback N rimane invariato. Sulla versione hatchback, lo spoiler posteriore integra la caratteristica luce di stop triangolare. Anche le luci posteriori sono state aggiornate e sono ora caratterizzate dalla nuova firma luminosa a LED. A completamento del look ad alte prestazioni di Nuova i30 N, due grandi terminali di scarico trovano posto nella parte inferiore del paraurti. Nell'allestimento standard, la Nuova i30 N è equipaggiata con cerchi in lega da 18 pollici, mentre con il “Performance Package” offre una serie di miglioramenti di design, tra cui i nuovi cerchi in lega forgiati da 19” a 5 razze. La sportiva coreana è disponibile in sette colori, fra cui Performance Blue, esclusivo per i modelli Hyundai N. Gli altri colori sono: Polar White; Engine Red; Sunset Red; Shadow Gray; Dark Knight e Phantom Black.

Motore

Sotto al cofano possiamo trovare un motore turbo benzina da 2.0 litri, abbinato alla trasmissione manuale a sei rapporti (6MT) o – per la prima volta – al nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti (N DCT). In configurazione standard, Nuova i30 N con cambio 6MT genera un massimo di 250 CV e 353 Nm di coppia. Con il Performance Package, selezionabile sia con cambio 6MT che con l’N DCT, potenza e coppia massime arrivano a 280 CV e 392 Nm, incrementando rispettivamente di 5 CV e 39 Nm rispetto al modello precedente. La curva di potenza del motore nella versione da 280 CV è piatta, assicurando una grande reattività e maggiore accelerazione. Questo elemento garantisce più coppia e potenza a giri più bassi, permettendo di sfruttare maggiormente il potenziale del propulsore nelle situazioni di guida quotidiana. La coppia massima è costante dai 1.950 ai 4.600 giri motore, mentre la potenza massima è espressa a 5.200 giri, migliorando le accelerazioni ad alte e medie velocità, e garantendo massimi livelli di performance in tutte le condizioni.

Nuovo cambio N DCT

Con questo nuovo cambio N DCT a 8 rapporti a disposizione ci sono tre funzioni N Performance che aumentano il piacere di guida: N Grin Shift, N Power Shift ed N Track Sense Shift. Come funzionano: