Renault Arkana: il nuovo SUV coupè in arrivo nel 2021

Di Tommaso Giacomelli giovedì 24 settembre 2020

Renault Arkana è il nuovo SUV coupè, spazioso e moderno, che arriverà sul mercato a partire dal primo semestre del 2021 con contenuti davvero interessanti

Renault ha in serbo un asso nella manica per accontentare tutti gli appassionati del proprio Marchio, con un modello moderno e attualmente ancora inedito. Questa vettura si chiama Arkana ed è un SUV Coupè, che arriverà sul mercato europeo con una motorizzazione ibrida. Quindi in un solo veicolo viene coniugata la sportività e la purezza delle linee di un coupè con la spaziosità e la praticità di un SUV, quello che attualmente mancava nella già ampia gamma della Casa francese. Si tratta di una novità assoluta anche per un Marchio generalista - quale è Renault - scegliendo di far approdare nei listini un genere di veicolo altrimenti prodotto esclusivamente da brand premium.



Modernità per tutti

La Arkana si prospetta come auto da famiglia per tutti, da una giovane famiglia dinamica a una più matura ma con occhio attento anche alla sportività. All'interno del nuovo SUV coupè transalpino non manca l’abitabilità, davvero ampia, e nemmeno un carico di volume davvero di tutto rispetto. La modernità è un elemento di punta dell'Arkana, grazie a un display tra i più grandi della categoria per superficie di visualizzazione, e a un un posto guida high-tech che esalta la qualità e il comfort. Anche a livello di motori il nuovo SUV Coupè include un’offerta ibrida inedita per il segmento con la motorizzazione E-TECH Full Hybrid da 140 cv, oltre alla quale offre le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e TCe 160 con sistema micro-ibrido a 12V. La tecnologia E-TECH Hybrid, di cui sono già dotate Clio, Captur e Mégane, è un’innovazione Renault che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e che si basa sull’esperienza del Gruppo nei veicoli elettrici e nella Formula 1. Per vederla nelle concessionarie bisognerà avere ancora un po' di pazienza, anche se non troppa, perché Renault ha comunicato che il suo sbarco sul mercato è stato fissato al primo semestre del 2021.