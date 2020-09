Suzuki: la nuova Across debutta online

Di Junio Gulinelli martedì 22 settembre 2020

La serie speciale Yoru Web Edition fa debuttare in Italia la nuova SUV ibrida plug-in giapponese





Debutta in Italia la nuova SUV ibrida plug-in di Casa Suzuki, la Across Yoru Web Edition, venduta solo online e che precede la versione che arriverà successivamente nelle concessionarie.

Caratterizzata esternamente per il tetto e le calotte degli specchietti silver, abbinati con tre tinte della carrozzeria, tutte metallizzate: Bianco, Nero, Blu. La personalizzazione della Suzuki Yoru Web Edition si completa con cerchi in lega leggera da 19 pollici con finitura total black lucida, che richiama la finitura dei passaruota e delle barre al tetto. Il quadro si completa con altri dettagli come i fari full LED, i fendinebbia, lo skid plate anteriore vetri privacy posteriori oscurati e i retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato, oltre che riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Gli interni della Suzuki Across Yoru

Gli interni della nuova Suzuki Yoru Web Edition si riconoscono per i pannelli delle porte, i sedili e il bracciolo centrale realizzati con materiali di qualità elevata. Tutti i sedili sono riscaldabili, compresi quelli posteriori, al pari della corona del volante. Il sedile del guidatore è regolabile elettricamente. Il climatizzatore automatico bi-zona con modalità S-Flow è in grado di ottimizzare automaticamente il flusso d’aria in base al numero e alla posizione dei passeggeri rilevati a bordo.

L’infotainment è affidato al sistema multistandard con schermo touch da 9 pollici, che supporta Apple CarPlay®, Android Auto® e MirrorLink® e integra il sistema Bluetooth®. Nel quadro strumenti, digitale o analogico, a scelta del Ciente, un secondo display a colori da 7 pollici configurabile a piacere correda la strumentazione.

Il pacchetto per la sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza il ricco equipaggiamento della Suzuki Across Yoru comprende la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia di marcia, il monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del guidatore, riconoscimento dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, monitoraggio degli angoli ciechi, con opposizione al cambio di corsia in presenza di altri mezzi, monitoraggio degli angoli ciechi in manovra in retromarcia, commutazione automatica abbaglianti-anabbaglianti in funzione del traffico e arresto automatico dell’auto in manovra quando sta per urtare un ostacolo fisso.

Il powertrain ibrido plug-in della Suzuki Across

Il powertrain ibrido plug-in della Suzuki Across presenta due motori elettrici, il primo posto sull’asse anteriore e il secondo sull’asse posteriore, con potenze rispettivamente di 182 e 54 CV. Queste due unità sono coadiuvate da un terzo motogeneratore, che svolge le funzioni di ISG (Integrated Start Generator) e fa da alternatore, motorino di avviamento e, in caso di necessità, fornisce coppia aggiuntiva per la trazione.

Il motore termico è il quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 cavalli, mentre i motori elettrici ricevono invece l’energia necessaria da un pacco di batterie da 18,1 kWh. Il motore termico dà forza motrice alle ruote solo quando si accelera con decisione o si procede ad andatura sostenuta. Nelle altre situazioni resta spento o si avvia solo, a richiesta, per ricaricare le batterie. La potenza massima dell’intero sistema è di 306 CV e permette alla sport utility giapponese di scattare da 0 a 100 in soli 6 secondi, mentre l’autonomia in modalità elettrica sui percorsi urbani può raggiungere 75 km.

Trazione integrale

La Suzuki Across è inoltre equipaggiata come da tradizione del Marchio di Hamamatsu con la trazione integrale. L’architettura del sistema ibrido consente di sfruttare il motore elettrico posteriore per ottenere uno schema 4x4 sui generis, privo di collegamento meccanico tra i due assi e capace di funzionare anche senza che sia necessario attivare il motore termico. La ripartizione della coppia è gestita in modo automatico e intelligente dall’ AWD Integrated Management. In condizioni di bassa aderenza si può selezionare anche la funzione Trail, che agisce come un differenziale autobloccante, frenando le ruote che hanno perso aderenza e favorendo la spinta da parte di quelle in presa.

Acquisto online per la versione di lancio

Prenotare Across Yoru Web Edition può essere acquistata attraverso il web store Suzuki, in questo periodo a 47.900 Euro in caso di rottamazione, grazie agli incentivi Suzuki abbinati a quelli previsti per le vetture le cui emissioni di CO2 rientrano nella fascia 21-60 g/km.