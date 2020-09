Smart EQ fortwo: arrivano le edizioni speciali

Di Tommaso Giacomelli martedì 22 settembre 2020

Smart presenta le due nuove serie speciali british green e Ushuaïa per EQ fortwo, in tiratura limitata ma ricche di accessori e con un equipaggiamento davvero invidiabile

Smart propone nuovamente - per la sua EQ fortwo - due edizioni speciali che sono state particolarmente gradite in passato: british green e Ushuaïa. Ovviamente, il nuovo corso intrapreso da smart è al 100% elettrico, per cui in queste simpatiche citycar batte un cuore pulsante a batteria. Le serie speciali sono importanti per il Brand del Gruppo Daimler, perché rispondono perfettamente all'esigenza di personalizzazione e differenziazione che auspica ogni cliente di smart. A sostenerlo è Maurizio Zaccaria, Direttore Customer Journey & Digital Solutions Mercedes-Benz Italia, che ha aggiunto: “In molti ci avevano chiesto di riproporre queste due limited edition in versione full electric, ed eccole finalmente disponibili.”



British green

Alla base della smart EQ fortwo british green si trova la versione "pulse", ma sviluppata in modo tale da rendere omaggio alla passione automobilistica made britannica, a partire da elementi classici come la livrea british racing green, gli interni in pelle nappa color cuoio e gli inconfondibili dettagli BRABUS per sottolineare la sportività. Di serie questa vettura offre i nuovi cerchi BRABUS da 16’’, con Pacchetto Exclusive, fari full LED, retrovisore interno anabbagliante, telecamera posteriore con sensori di parcheggio e tetto panorama. La tiratura è ovviamente limitata a soli 200 esemplari, con prezzi a partire da 30.695 euro con caricabatterie di bordo da 4,6 kW (+ 500 euro se si desidera il caricabatterie da 22 kW).



Ushuaïa

Il Colibrì dell'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel torna sulla citycar teutonica. Questa piccola 100% elettrica è disponibile anche in versione cabrio, in un tiratura di 150 unità. Anche in questo caso la smart EQ fortwo Ushuaïa è basata sulla versione "pulse", la line più sportiva, e come equipaggiamento di serie prevede: i cerchi in lega BRABUS da 16”, fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico. La livrea è in total cool silver o nella nuova vernice silver matt con dettagli matt red, come lo spoiler frontale e quello posteriore BRABUS. Lo stile introdotto dal kit BRABUS è evidente anche nei nuovi cerchi in lega BRABUS da 16’’, mentre il colibrì lo si trova su diversi elementi della vettura, per un pacchetto ancora più speciale. Il listino di smart EQ fortwo Ushuaïa parte da 31.695 euro per la versione coupè e 34.695 per la cabrio, entrambe con caricabatterie di bordo da 4,6 kW (disponibile anche il caricabatterie da 22 kW con sovrapprezzo di 500 euro).