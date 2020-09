Carrozzeria Touring Superleggera svela la spettacolare Touring Aero 3

Di Junio Gulinelli lunedì 21 settembre 2020

Il nuovo spettacolare lavoro del costruttore italiano





In anticipo sull’unveiling al Salon Privé, Carrozzeria Touting Superleggera ha svelato un suo nuovo affascinante progetto ispirato al passato. Nonostante il modello fosse originariamente annunciato come Touring Berlinetta Aero, la serie speciale realizzata in soli 15 esemplari, si chiamerà alla fine Touring Aero 3.

Oltre al design spettacolare della carrozzeria, che mescola caratteristiche e forme classiche con dettagli moderni, queste prime immagini mostrano anche l'abitacolo della sportiva con il cruscotto e molti altri elementi derivati chiaramente dalla Ferrari F12 Berlinetta.

Questi elementi sono stati rispettati nei minimi dettagli, fatta eccezione per i nuovi rivestimenti ed emblemi, che sostituiscono gli originali della casa di Maranello.

Di fatto la base di partenza di questa sorta di restmod al contrario che omaggia auto mitiche del passato, si tratterebbe della variante standard della F12 e non la sua versione più estrema, la F12 tdf, modificata ad hoc.

Inoltre, l'unico dato tecnico confermato è la sua potenza, 740 CV, quindi possiamo presumere che sotto il cofano anteriore si trovi il V12 F140 FC da 6,3 litri originariamente montato sulla Ferrari F12 Berlinetta.