KiaMobility, parte da Milano il nuovo noleggio gestito da un'app

Di Francesco Irace lunedì 21 settembre 2020

È il primo passo verso la realizzazione del Plan S, ossia il piano strategico a medio-lungo termine su elettrificazione, servizi di mobilità, connettività e guida autonoma

Si chiama KiaMobility il nuovo servizio di “light renting” presentato da Kia, che si pone come primo tassello di quella che sarà la realizzazione del Plan S, ossia il piano strategico a medio-lungo termine su elettrificazione, servizi di mobilità, connettività e guida autonoma.



Noleggiare la vettura con un'app

Il piano strategico Plan S delinea il "passaggio" progressivo e determinato di Kia da un sistema aziendale incentrato sui veicoli a motore a combustione interna a un modello sempre più focalizzato su veicoli elettrici e soluzioni di mobilità personalizzate. La continua innovazione del brand e il miglioramento della redditività supporteranno la strategia Plan S su due direttive prioritarie, da una parte il progressivo passaggio verso veicoli elettrici e autonomi, dall’altro verso l’offerta di nuovi servizi di mobilità. KiaMobility trasformerà i concessionari delle aree periferiche delle grandi città in veri e propri hub dove, con una semplice app, sarà possibile noleggiare la propria vettura Kia. Questa soluzione non si vuole sovrapporre o sostituire a quanto avviene all’ormai consueto servizio di car sharing presente nelle grandi città, bensì offrire l’opportunità di un appoggio automobilistico a coloro che dalle periferie e zone di hinterland si appropinquano alla città.



Si parte da Milano

“Dobbiamo iniziare a guardare al futuro e pensare a Kia come un provider di sistemi di mobilità e non più come solo un costruttore di autoveicoli – illustra Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Italia – KiaMobility guarda diretto al Plan S e alla sua realizzazione concreta, ponendoci nelle condizioni di poter offrire dei servizi facendo base sulla nostra rete dealer e utilizzando il meglio della nostra gamma elettrificata”. Per supportare il lancio di KiaMobility in Italia è stata individuata come prima città campione Milano e in particolare l’area a Nord del capoluogo lombardo. Facendo base presso i concessionari del Gruppo Clerici Auto a Milano, Varese e Como, dopo un periodo di testing e rodaggio delle app sarà possibile iniziare a prenotare le proprie vetture. In occasione dell’annuncio del servizio, partirà un’azione di prelancio digital incentrato su attivazioni sui canali social e sul sito di Kia Italia, a cui farà seguito in fase di lancio una campagna che coinvolgerà alcuni tra i più importanti influencer del mondo automotive e high tech.