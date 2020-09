24 Ore di Le Mans 2020: vince ancora la Toyota

Di Rosario Scelsi domenica 20 settembre 2020

Toyota guadagna la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans, ma manca una doppietta che era alla sua portata

Successo Toyota alla 24 Ore di Le Mans 2020. La casa giapponese ha messo a segno il terzo sigillo consecutivo nella più classica e prestigiosa sfida dell'universo endurance. Gli onori della gloria sono andati all'equipaggio composto da Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, che hanno difeso al meglio i colori del team Gazoo Racing, guadagnando il gradino più alto del podio sulla loro Toyota TS050 Hybrid, autentica dominatrice in classe LMP1.

Poteva esserci anche una doppietta, se il prototipo della casa del Sol Levante affidato a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Josè Maria Lopez non avesse accusato dei problemi tecnici al turbo che lo hanno fatto scivolare in terza posizione, dietro la Rebellion R13 di Gustavo Menezes, Norman Nato e Bruno Senna, giunti al traguardo in piazza d'onore, a cinque giri dai leader.

Vittoria in LMP2 per l'Oreca 07 Gibson dello United Autosports, portata in pista da Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Paul Di Resta, che si è imposta dopo un'intensa battaglia con la Oreca 07 Jota di Davidson, Da Costa e Gonzales, secondi di classe. Terzo posto per la Panis Racing di Jamin, Canal e Vaxiviére.

Fra le GTE-Pro, inno squillante per l'Aston Martin Vantage di Tincknell, Martin e Lynn, che ha preceduto al traguardo la Ferrari 488 GTE di Pier Guidi, Calado e Serra, e l'Aston Martin Vantage di Sorensens, Thiim e Westbrook. La casa inglese ha vinto la sfida anche in GTE-Am, con Yoluc, Adam ed Eastwood.

Si chiude così l'88esima edizione della 24 Ore di le Mans, che ancora una volta ha consegnato emozioni di alto livello agli appassionati, attenti alle dinamiche della grande classica francese, penultimo appuntamento della stagione 2019-2020 del FIA World Endurance Championship.

24 Ore di Le Mans 2020, ordine d'arrivo

01. LMP1 1 TOYOTA GAZOO RACING NAKAJIMA, Kazuki - Toyota TS050-Hybrid

02. LMP1 2 REBELLION RACING NATO, Norman -Rebellion R13

03. LMP1 3 TOYOTA GAZOO RACING LOPEZ, Jose Maria - Toyota TS050-Hybrid

04. LMP1 4 REBELLION RACING DELETRAZ, Louis - Rebellion R13

05. LMP2 1 UNITED AUTOSPORTS HANSON, Philip - Oreca 07

06. LMP2 2 JOTA DAVIDSON, Anthony - Oreca 07

07. LMP2 3 PANIS RACING VAXIVIERE, Matthieu - Oreca 07

08. LMP2 4 SIGNATECH ALPINE ELF NEGRÃO, André - Alpine A470

09. LMP2 5 G-DRIVE RACING VERGNE, Jean-Eric - Aurus 01

10. LMP2 6 IDEC SPORT BRADLEY, Richard - Oreca 07