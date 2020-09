Brembo Greentive: i nuovi freni a specchio anti polveri

Di Junio Gulinelli lunedì 21 settembre 2020

Attenzione al medio ambiente, design innovativo e lunga durata





Brembo ha svelato un nuovo progetto che mostra l’attenzione della Casa italiana nei confronti del medio ambiente, l’innovazione delle sue tecnologie e la grande qualità dei suoi prodotti. Si tratta dei nuovi dischi Greentive, attenti all’ambiente e dal look e design particolarmente attraenti.

Tecnologia HVOF

Grazie alla tecnologia HVOF viene ridotto notevolmente l’impatto ambientale, fondamentalmente per la riduzione delle polveri prodotte dai freni, oltre a un deterioramento molto basso che garantisce un ciclo di vita del disco molto più lungo.

Un altro vantaggio dei nuovi dischi Greentive di Brembo e della riduzione di polveri, dovuta soprattutto alla frizione tra il disco e la pasticca, è che i cerchi si sporcano meno mantenendo il loro aspetto originale per molti più chilometri.

E per quanto riguarda l’estetica, l’innovativo effetto specchio da un tocco speciale all'aspetto complessivo dell’auto. Per ottenerlo Brembo ha installato un rivestimento formato da due cappe che offre, tra l’altro, un alto livello di resistenza alla corrosione. Una caratteristica specialmente utile per i veicoli elettrici.

Non manca il logo Brembo in bella vista sul disco, che oltre alla sua funzione estetica, indica anche il momento in cui occorre cambiare il disco.