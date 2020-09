Lamborghini Huracán EVO in un puzzle 3D

Di Rosario Scelsi venerdì 18 settembre 2020

Automobili Lamborghini e Ravensburger offrono un gioco da tavolo alla tentazione degli appassionati, giovani e meno giovani, delle supercar di Sant'Agata Bolognese

Da oggi è possibile comporre una rappresentazione della Lamborghini Huracán EVO con i tasselli di un puzzle 3D in scala 1:18, grazie alla nuova collaborazione fra la casa automobilistica del "toro" e Ravensburger, marchio attivo nel settore dei giochi e delle attività ricreative.

Per dar vita all'opera bisognerà incastrare correttamente le singole parti del kit, composto da 108 pezzi e 32 accessori. Un vero rompicapo, ma alla fine si avrà in premio una bella visione, almeno per chi ama le supercar.

Il lavoro si offrirà allo sguardo con una bella rappresentazione della Lamborghini Huracán EVO, capofamiglia della nuova generazione di auto sportive V10 del marchio di Sant'Agata Bolognese. Nel puzzle ogni particolare è stato ricreato per riprodurre fedelmente il modello reale della vettura, nel classico colore arancio, ispirato all'originale "Arancio Xanto".

Pensato per adulti e bambini dagli otto anni in su, questo puzzle, frutto della collaborazione fra Automobili Lamborghini e Ravensburger, si può acquistare nei negozi ad un prezzo consigliato di 34,99 euro.