Raikkonen Vs Hamilton: il duello su Instagram

Di Junio Gulinelli giovedì 17 settembre 2020

Il pilota finlandese sfotte scherzosamente il rivale inglese sui social network





Raikkonen Vs Hamilton, la sfida si sposta sui social network. Niente pista, niente asfalto, niente semaforo verde… Questa volta il pilota finlandese lancia il guanto su Instagram. Un paio di post, divertenti più che minacciosi, e il polverone è sollevato.

“I piloti di una volta non ci sono più”, questo potrebbe essere il titolo della story chiacchierata. Nella prima immagine compare James Hunt, un mito per Raikkonen, spavaldo, maschio e strafottente, a petto nudo e con in mano una birra e una sigaretta. Al suo fianco Hamilton, rivale del finlandese, al manubrio di un monopattino e con un improbabile abbigliamento adolescenziale, da influencer del XXI secolo. “L’evoluzione di un pilota di Formula 1” titola il post... Pochi peli sulla lingua per una critica diretta e personale al suo avversario.

Nella seconda immagine, postata oggi, Kimi appare a dir poco alticcio, con una sigaretta in mano, come il suo idolo Hunt, a braccetto con un amico divertito. “Niente paura, non tutte le speranze sono perse”, titola questa volta, e il riferimento è sempre più chiaro, per chi non avesse ancora capito, collegato al post precedente e ancora una volta in difesa della vecchia guardia della Formula 1.