DS 9: tutte le personalizzazioni della nuova ammiraglia francese

Di Dario Montrone giovedì 17 settembre 2020

Ecco le personalizzazioni della DS 9, la nuova ammiraglia del premium brand francese che sarà disponibile solo nella configurazione E-Tense

Per la nuova DS 9, proposta esclusivamente nella declinazione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In, sono disponibili numerose possibilità di personalizzazione, tra cui figurano le Ispirazioni DS per l'abitacolo. La relativa gamma comprende le opzioni DS Bastille con gli interni in pelle goffrata, DS Rivoli con gli elementi Performance Line in Alcantara di colore nero e DS Opera con gli interni in pelle Nappa Art Rubis caratterizzati dalla lavorazione a cinturino d'orologio, il volante interamente in pelle e l'ambiente policromatico in otto colorazioni.

Tra le altre personalizzazioni della nuova DS 9 sono previste anche le impunture Point Perle dei sedili, i comandi in cristallo, le decorazioni per la plancia e i pannelli delle porte, l'orologio BRM al centro della plancia e la lavorazione Guilloché Clous de Paris per i comandi della consolle centrale. Inoltre, la nuova ammiraglia del premium brand di Citroen può essere dotata anche dell'impianto audio Hi-Focal Electra con 14 altoparlanti e i tweeter con le griglie inox.

Tutti i dettagli da ammiraglia

Tra le caratteristiche principali della nuova DS 9 possono essere annoverate anche la scocca termosaldata, i vetri insonorizzati e stratificati, la plancia in pelle Nappa con la lavorazione a braccialetto di orologio, il tetto e le tendine di protezione in Alcantara, le maniglie interne in pelle e l'illuminazione d'ambiente policromatica.