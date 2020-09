FIA WEC: Alpina Endurance Team con una LMP1 nel 2021

Di Rosario Scelsi martedì 15 settembre 2020

Sfida in pista ai massimi livelli per Alpine, pronta a confrontarsi coi rivali più prestigiosi per la gloria nell'universo endurance

Alpine si prepara ad affrontare con rinnovate ambizioni la sfida dell'endurance, rafforzando la sua presenza ai massimi livelli del motorsport. Dopo l'annuncio dell'ingresso in F1, a partire dalla prossima stagione agonistica, la casa automobilistica francese fondata da Jean Rédélé guarda al Campionato Mondiale FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans 2021, dove si presenterà al via con un prototipo LMP1.

Il progetto è una cartina di tornasole delle grandi ambizioni del marchio, destinate a prendere forma tanto nel mondo dei bolidi da Gran Premio quanto in quello dei prototipi del FIA World Endurance Championship.

Alpine ha già corso, in quest'ultimo ambito, con vetture LMP2, ma ora si appresta a fare il salto nella LMP1, che raggruppa auto di maggior potenza, peso ridotto e aerodinamica più complessa. Facile intuire il tenore della sfida, che segna il ritorno ai vertici dell'endurance, atteso da molto tempo.

Ricordiamo che Alpine vanta anche un successo assoluto alla 24 Ore di Le Mans, conseguito nel 1978 con l'A442B, condotta nel tempio della Sarthe da Jean-Pierre Jaussaud e Didier Pironi. Ora si profila all'orizzonte una nuova appassionante partecipazione del marchio alla più leggendaria gara dell'universo endurance.

Fedele ai valori che le appartengono dal 1955, Alpine affronta questa nuova prova con umiltà e fiducia, per cercare di sconvolgere l'ordine prestabilito offrendo, nel contempo, uno spettacolo di qualità agli appassionati delle maratone motoristiche del WEC.

La casa automobilistica francese scenderà in pista con un prototipo sviluppato su telaio Oreca e con motore Gibson, giovandosi della competenza tecnica di Oreca e Signatech, per raggiungere un livello di performance che gli consenta di correre per la vittoria contro i competitor, mentre sono allo studio potenziali sinergie con la scuderia di F1.