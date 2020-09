Hyundai Tucson: la quarta generazione della best seller coreana

Di Junio Gulinelli martedì 15 settembre 2020

Svelate le fotografie e le informazioni ufficiali della nuova Sport Utility compatta





L’attesa è finita. Dopo mesi di foto spia, anticipazioni e teaser, Hyundai ha finalmente svelato la quarta generazione della sua best seller, la SUV compatta Tucson. Arriva come una delle novità più importanti e attese di questo difficile 2020 e svolgerà un ruolo importante nel segmento più ambito del Vecchio Continente.

La Hyundai Tucson si è guadagnata la reputazione di uno dei punti di riferimento del segmento delle C-SUV e con l’arrivo di questa nuova generazione la Casa coreana punta a consolidare ancora di più la posizione della sua Sport Utility di fronte a concorrenti del calibro di Nissan Qashqai, Seat Ateca e Volkswagen Tiguan.

Nuova Hyundai Tucson 2021: le novità estetiche

La nuova generazione della Hyundai Tucson deriva direttamente dalla concept car vista ormai un anno fa, la Hyundai Vision T Concept. Adotta un nuovo, chiaro, linguaggio stilistico ispirato alla Nexo, una delle auto a idrogeno più avanzate sul mercato, e cambia drasticamente rispetto alla precedente versione.

La parte anteriore è quella che si trasforma di più, con gruppi ottici completamente ridisegnati e divisi in due sezioni. Quella superiore ospita le luci diurne mentre più in basso troviamo i fari che integrano altre funzioni. Tutta nuova anche la griglia, retroilluminata e di grandi dimensioni, che integra lo stemma Hyundai e collega direttamente i gruppi ottici superiori.

Le fiancate sono caratterizzate dall’alta linea di cintura ascendente verso il posteriore e dai sofisticati cerchi dal design inedito e moderno. Le opzioni di personalizzazioni sono tante e la carrozzeria può essere verniciata con sette diverse tonalità nel caso delle versioni a benzina e quattro colori per le ibride e ibride plug-in.

Anche il posteriore sfoggia nuovi gruppi ottici uniti da una fascia luminosa che sottolinea l’ampia carreggiata. Il paraurti monta protezioni in risalto e elementi specifici come le barre e lo spoiler sul tetto, che le danno personalità.

Hyundai Tucson 2021: le dimensioni

Rispetto all’attuale generazione, la nuova Hyundai Tucson è cresciuta di 20 mm in lunghezza e altri 20 mm in larghezza. Inoltre è 5 mm più alta e offre un passo più generoso, con 10 mm extra. Ma il dato più interessante riguarda lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori che guadagna 26 mm.

Hyundai Tucson: equipaggiamento

All’interno della nuova Hyundai Tucson i passeggeri sono avvolti da un ambiente che, a prima vista, trasmette comfort e qualità. L’equipaggiamento high-tech è corposo e completo, con il quadro strumenti completamente digitalizzato e una visualizzazione in modalità 3D.

La console centrale, anch’essa completamente ridisegnata, mette in risalto il grande schermo touch da 10,25 pollici per le versioni di alta gamma e da 8 pollici per quelle di accesso, in ogni caso con Android Auto e Apple CarPlay. La piattaforma multimediale consente di accedere a numerosi servizi online e il climatizzatore mantiene i comandi manuali.

In quanto alla lista dei sistemi di assistenza alla guida, la nuova Hyundai Tucson è ben servita. Tra le varie funzioni troviamo la frenata automatica d’emergenza, assistenza remota per il parcheggio e il rilevamento della stanchezza del guidatore.

Le motorizzazioni della nuova Hyundai Tucson 2021

L’offerta meccanica della nuova Hyundai Tucson è stata riadattata alle nuove esigenze del mercato. L’elettrificazione prende quindi un ruolo centrale e arrivano i nuovi powertrain ibrido (HEV) e ibrido plug-in (PHEV). A seconda della motorizzazione la nuova Tucson può essere equipaggiata con il cambio manuale o con l’automatico a otto rapporti. Due opzioni anche per la trazione, anteriore o integrale (HTRAC).

Tanto le proposte a benzina, come quelle diesel, sono coperte dal 1.6, nel primo caso nelle due varianti da 150 o 180 CV (entrambe disponibili anche nelle versioni micro-ibride MHEV), nel secondo caso da 115 o 136 CV (solo quest’ultima anche MHEV). Le versioni ibride (HEV e PHEV) montano il 1.6 T-GDi e offrono 230 CV ( per la versione full hybrid) o 265 CV (per la plug-in).