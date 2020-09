Goodyear Eagle F1 SuperSport: pneumatico per la serie Pure ETCR

Di Rosario Scelsi martedì 15 settembre 2020

Svelata l'ultima proposta della gamma Goodyear Eagle F1 SuperSport, per calzare le auto elettriche della serie Pure ETCR

Goodyear lancia il nuovo pneumatico da corsa Eagle F1 SuperSport ETCR, pensato per l'universo del motorsport. Le sua destinazione sarà il campionato Pure ETCR, una serie multimarca per vetture turismo completamente elettriche. I progettisti, nello sviluppo del prodotto, hanno tenuto conto del particolare sbocco, per offrire le performance migliori in relazione alle caratteristiche di queste automobili da gara.

Il lavoro di affinamento ha preso le mosse dalla tecnologia usata per l'omonimo pneumatico stradale, ma le specifiche della versione racing puntano a valorizzarne le doti in pista, per massimizzare le prestazioni dei bolidi da corsa a batteria, accreditati di una potenza massima di 500 kW (670 CV).

La parentela con le gomme di serie della stessa famiglia emerge dalla comune presenza del Power Shoulder, che migliora le prestazioni in curva grazie ad un disegno del battistrada che massimizza l'aderenza sulla spalla esterna, e della High Force Construction, una tecnologia che regala una struttura ultra-rigida dei fianchi, per un migliore comportamento e una maggiore stabilità di guida.

Ovviamente, negli pneumatici Goodyear Eagle F1 SuperSport ETCR queste caratteristiche sono ottimizzate per l'uso in gara, con un ulteriore rafforzamento della spalla esterna. Ciò produce risvolti positivi sulla stabilità e sulle performance in curva, per assecondare al meglio le dinamiche sportive delle più potenti vetture turismo elettriche.

Il ricorso a battistrada intagliati consentirà ai team impegnati nella serie Pure ETCR di utilizzare lo stesso pneumatico in condizioni di bagnato e di asciutto, riducendo il numero di treni portati ad ogni gara, con riflessi positivi sulla sostenibilità ambientale. In attesa della prima tappa del campionato, Goodyear prosegue i test in pista, per affinare ulteriormente il prodotto.