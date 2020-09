Brabus Ultimate E: upgrade meccanico per la Smart Fortwo EQ Cabrio

Di Junio Gulinelli lunedì 14 settembre 2020





Brabus ha svelato un nuovo upgrade per la Smart Fortwo EQ Cabrio 2020. Ad elaborare il kit meccanico per la piccola elettrica tedesca ci ha pensato Brabus Zero Edition, la divisione del Gruppo fondata nel 2008 e impegnata nell’elaborazione dei powertrain alternativi.

L'aggiornamento delle prestazioni BRABUS PowerXtra per il propulsore elettrico di BRABUS Ultimate E Facelift comprende un sistema di controllo della coppia riprogrammato, moduli speciali per l'interruttore della dinamica di guida e per il pedale dell'acceleratore.

Quattro modalità di guida

Il selettore della modalità di guida nell'abitacolo consente al guidatore di scegliere tra quattro diverse impostazioni. Il livello 1 corrisponde al motore elettrico di serie dell'attuale Smart EQ fortwo. Il livello "Eco" aumenta il tasso di recupero energetico, il che significa che la due posti frena molto più forte rispetto al modello di produzione quando si solleva l'acceleratore. Il livello 3, infine, sta per "Sport" e offre una risposta più rapida al pedale dell’acceleratore mentre il recupero dell’energia in questo caso è ridotto.

La potenza aumenta a 68 kW / 92 CV, la coppia massima cresce a 180 Nm, 20 Nm in più rispetto alla versione originale.

In modalità "Sport +", la due posti BRABUS scatta quasi silenziosamente da fermo a 100 km / h (62 mph) in soli 10,9 secondi. La velocità massima rimane limitata a 130 km / h (81 mph). A seconda dello stile di guida, la Brabus Ultimate E Facelift ha un'autonomia fino a 125 chilometri (78 miglia) con una sola carica della batteria.

Pacchetto estetico Widestar

Esteticamente il pacchetto WIDESTAR include nuovi parafanghi sull'asse anteriore e posteriore, cerchi Monoblock Y da 18 pollici realizzati su misura per questo veicolo e tinte carrozzeria personalizzate.